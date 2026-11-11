Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

А ктьорът Стейси Кийч, известен с богатата си кариера в театъра, киното и телевизията, почина на 85-годишна възраст, съобщава PEOPLE.

Той е издъхнал във вторник, 10 ноември, в семейния си дом в Магдаленка, Полша, съобщи съпругата му Малгося Кийч в изявление. Неговата смърт е настъпила след „дълга и тежка битка със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност“.

„Стейси напусна този свят в мир“, написа тя. „Той се бори толкова дълго, с изключително кураж, решителност и сила. Беше истински воин, който посрещна болестта със същия забележителен дух и устойчивост, които белязаха целия му живот.“, добави той.

Stacy Keach, actor known for playing detective Mike Hammer, dies at 85 https://t.co/aLSzBKXOQF — Los Angeles Times (@latimes) November 11, 2026

Изявлението на Малгося продължава: „Стейси бе не само легендарен актьор, обичан и ценен от публиката по целия свят, но и мой любим съпруг, спътник и сърцето на нашето семейство. Кончината му оставя необятна празнота в живота ни. Но неговият изключителен дух, незабравимият му глас и любовта, която раздаваше толкова щедро, ще останат с нас завинаги.“

Кийч е син на театралния режисьор Стейси Кийч-старши и актрисата Мери Кайн. Роден е през 1941 г. в Савана, Джорджия, но израства предимно в Лос Анджелис. Професионалният му път започва през 1964 г. с ролята на Хамлет в Сентръл Парк. През десетилетието той продължава театралната си кариера с участия в „Крал Лир“, „Салемските вещици“, „Фрост/Никсън“, „Смъртта на търговския пътник“ и „Индианци“, като последната му носи номинация за наградата „Тони“ за най-добър актьор в пиеса през 1969 г.

Кийч бе широко признат за работата си на сцената и смятан за един от най-добрите американски шекспирови актьори на своето време. Критикът на „Ню Йорк Таймс“ Клайв Барнс го нарежда сред „великите Хамлетовци на нашата епоха“.

През 70-те години той излиза и на големия екран, като си сътрудничи с режисьора Джон Хюстън във филмите „Градът на мазнините“ (Fat City) и „Животът и времената на съдията Рой Бийн“ от 1972 г. Участва и в режисьорския дебют на Ридли Скот „Дуелистите“ през 1977 г. В ерата на т.нар. „Нов Холивуд“ работи още с Робърт Олтман в „Брюстър Макклауд“ (1970) и с Ричард Флайшър в „Новите центуриони“ (1972).

Актьорът прави запомнящо се участие и във филмовия дебют на комедийното дуо Чийч и Чонг – „Up in Smoke“ (1978) в ролята на сержант Стеданко, която пресъздава и в продължението „Сладки мечти“ от 1981 г.

Впоследствие кариерата му се пренасочва към малкия екран, където оглавява хитовия сериал на CBS „Майк Хамър на Мики Спилейн“ от 1984 до 1987 г. Превъплъщението му в частния detектив Майк Хамър му носи номинация за „Златен глобус“ през 1985 г.

Снимките на сериала са временно прекъснати, след като през 1984 г. той е арестуван за притежание на кокаин на лондонското летище „Хийтроу“. Кийч се признава за виновен и излежава девет месеца в затвора. Шест месеца след това се завръща към емблематичната си роля в новия поредица „Новият Майк Хамър“, излъчвана от 1984 до 1989 г.

Actor Stacy Keach, known for playing Hammer, Hamlet and Hemingway, dead at 85 https://t.co/BFWuRKktZC — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Той играе героя отново в „Майк Хамър: Частна детективска агенция“ (1997–1998), както и в три телевизионни филма за детектива.

През 80-те години Кийч участва и в редица игрални филми, сред които хорърът „Деветата конфигурация“ и уестърнът „Ездачи от разстояние“ (1980). Уестърнът е написан и продуциран съвместно с брат му Джеймс Кийч, като двамата влизат в ролите на известните братя бандити Франк и Джеси Джеймс.

През следващите десетилетия той продължава с телевизионните си изяви в сериали като „Тайтъс“ (2000–2002) и „Бягство от затвора“ (2005–2017), както и с епизодични роли в „Мъж с план“, „Черният списък“ и „Синя кръв“. Гласът му озвучава шест епизода на „Семейство Симпсън“ и над 220 епизода на документалната поредица „Американска алчност“. В последните десетилетия от кариерата си Стейси участва и във филми като „W.“ на Оливър Стоун (2008), „Наследството на Борн“ на Дъг Лайман (2012), „Небраска“ на Александър Пейн (2013), „Град на греха: Жена да убиваш“ на Робърт Родригес (2014) и „Джей Кели“ на Ноа Баумбах (2025).

Стейси Кийч оставя след себе си своята съпруга, децата си Каролина и Шанън, както и своите внуци.