Свят

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

На 85-годишна възраст след продължително боледуване почина прочутият американски актьор Стейси Кийч. Тъжната вест бе съобщена от съпругата му. Номинираният за „Златен глобус“ артист издъхна в семейния им дом в Полша, заобиколен от своите близки

11 ноември 2026, 10:24
Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч
Стейси Кийч   
Източник: Getty

А ктьорът Стейси Кийч, известен с богатата си кариера в театъра, киното и телевизията, почина на 85-годишна възраст, съобщава PEOPLE.

Той е издъхнал във вторник, 10 ноември, в семейния си дом в Магдаленка, Полша, съобщи съпругата му Малгося Кийч в изявление. Неговата смърт е настъпила след „дълга и тежка битка със сериозно сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност“.

„Стейси напусна този свят в мир“, написа тя. „Той се бори толкова дълго, с изключително кураж, решителност и сила. Беше истински воин, който посрещна болестта със същия забележителен дух и устойчивост, които белязаха целия му живот.“, добави той.

Изявлението на Малгося продължава: „Стейси бе не само легендарен актьор, обичан и ценен от публиката по целия свят, но и мой любим съпруг, спътник и сърцето на нашето семейство. Кончината му оставя необятна празнота в живота ни. Но неговият изключителен дух, незабравимият му глас и любовта, която раздаваше толкова щедро, ще останат с нас завинаги.“

Кийч е син на театралния режисьор Стейси Кийч-старши и актрисата Мери Кайн. Роден е през 1941 г. в Савана, Джорджия, но израства предимно в Лос Анджелис. Професионалният му път започва през 1964 г. с ролята на Хамлет в Сентръл Парк. През десетилетието той продължава театралната си кариера с участия в „Крал Лир“, „Салемските вещици“, „Фрост/Никсън“, „Смъртта на търговския пътник“ и „Индианци“, като последната му носи номинация за наградата „Тони“ за най-добър актьор в пиеса през 1969 г.

Кийч бе широко признат за работата си на сцената и смятан за един от най-добрите американски шекспирови актьори на своето време. Критикът на „Ню Йорк Таймс“ Клайв Барнс го нарежда сред „великите Хамлетовци на нашата епоха“.

През 70-те години той излиза и на големия екран, като си сътрудничи с режисьора Джон Хюстън във филмите „Градът на мазнините“ (Fat City) и „Животът и времената на съдията Рой Бийн“ от 1972 г. Участва и в режисьорския дебют на Ридли Скот „Дуелистите“ през 1977 г. В ерата на т.нар. „Нов Холивуд“ работи още с Робърт Олтман в „Брюстър Макклауд“ (1970) и с Ричард Флайшър в „Новите центуриони“ (1972).

Актьорът прави запомнящо се участие и във филмовия дебют на комедийното дуо Чийч и Чонг – „Up in Smoke“ (1978) в ролята на сержант Стеданко, която пресъздава и в продължението „Сладки мечти“ от 1981 г.

Впоследствие кариерата му се пренасочва към малкия екран, където оглавява хитовия сериал на CBS „Майк Хамър на Мики Спилейн“ от 1984 до 1987 г. Превъплъщението му в частния detектив Майк Хамър му носи номинация за „Златен глобус“ през 1985 г.

Снимките на сериала са временно прекъснати, след като през 1984 г. той е арестуван за притежание на кокаин на лондонското летище „Хийтроу“. Кийч се признава за виновен и излежава девет месеца в затвора. Шест месеца след това се завръща към емблематичната си роля в новия поредица „Новият Майк Хамър“, излъчвана от 1984 до 1989 г.

Той играе героя отново в „Майк Хамър: Частна детективска агенция“ (1997–1998), както и в три телевизионни филма за детектива.

През 80-те години Кийч участва и в редица игрални филми, сред които хорърът „Деветата конфигурация“ и уестърнът „Ездачи от разстояние“ (1980). Уестърнът е написан и продуциран съвместно с брат му Джеймс Кийч, като двамата влизат в ролите на известните братя бандити Франк и Джеси Джеймс.

През следващите десетилетия той продължава с телевизионните си изяви в сериали като „Тайтъс“ (2000–2002) и „Бягство от затвора“ (2005–2017), както и с епизодични роли в „Мъж с план“, „Черният списък“ и „Синя кръв“. Гласът му озвучава шест епизода на „Семейство Симпсън“ и над 220 епизода на документалната поредица „Американска алчност“. В последните десетилетия от кариерата си Стейси участва и във филми като „W.“ на Оливър Стоун (2008), „Наследството на Борн“ на Дъг Лайман (2012), „Небраска“ на Александър Пейн (2013), „Град на греха: Жена да убиваш“ на Робърт Родригес (2014) и „Джей Кели“ на Ноа Баумбах (2025).

Стейси Кийч оставя след себе си своята съпруга, децата си Каролина и Шанън, както и своите внуци.

Стейси Кийч актьор почина Майк Хамър кино театър телевизия Хамлет Бягство от затвора Холивуд
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 3 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 1 час
44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 2 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база</p>

NYT: Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база

Свят Преди 17 минути

Министърът на финансите на САЩ е напуснал дома си, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои източници

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Свят Преди 22 минути

Медицинският доклад след смъртта на 35-годишната звезда от „Предизвестена смърт“ и „Лило и Стич“ разкрива тежка борба с неизлечимо заболяване, инфекции и зависимост. Актрисата е намерена в безпомощно състояние на улицата броени дни преди фаталния край

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

Любопитно Преди 40 минути

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Парите ни Преди 42 минути

Родителите ще получават обратно до 1500 евро от данъци през 2027 г.

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Свят Преди 45 минути

Технологичният гигант загуби 500 милиарда долара от пазарната си стойност, докато ФБР и Конгресът на САЩ започват проверки

<p>Бащата на Меган Маркъл отново е зад решетките - твърди се, че е свалил гривната за проследяване</p>

Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Свят Преди 49 минути

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Свят Преди 54 минути

ФСС твърди, че двамата са събирали информация за военни обекти и военнослужещи. На седем полски граждани е забранено да влизат в страната

Петролът отново поскъпва

Петролът отново поскъпва

Свят Преди 1 час

Атаките срещу танкери в Ормуз продължават, а САЩ повишиха прогнозите за цените на горивата през 2027 г.

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

България Преди 1 час

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Любопитно Преди 1 час

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, но към момента няма официална наказателна процедура срещу футболиста на Уест Хям

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Свят Преди 1 час

Иранската армия съобщи, че корабът е навлязъл в „зона с ограничен достъп“

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Любопитно Преди 1 час

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

Свят Преди 1 час

Американското министерство на правосъдието внесе обвинителен акт срещу членове на подкрепяната от Техеран групировка „Катаиб Хизбула“ за подготвян удар във Феърфорд

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Свят Преди 1 час

Властите изпитват затруднения да овладеят най-голямото огнище на ебола в историята на ДР Конго заради забавеното откриване на заразените, конфликта и претоварената здравна система

о

Автобус предизвика верижна катастрофа с 32 превозни средства в Южна Корея, десетки са ранени

Свят Преди 1 час

Градски автобус връхлетя чакащи на светофар автомобили в южнокорейския град Сонгам, предизвиквайки мащабна верижна катастрофа с 32 превозни средства, при която девет души са тежко ранени, а 48 са с по-леки наранявания

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

България Преди 1 час

При трагедията загинаха 11 души, а 51 бяха ранени и откарани в болници

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Неда Спасова трогна мрежата с историята на 76-годишна жена, която търси работа

Edna.bg

Свети Мина – закрилникът на семейството: Кой празнува имен ден на 11 ноември?

Edna.bg

Какво е състоянието на пострадалите след инцидентите с 80 коли „Тракия”

Nova.bg

Един шофьор е задържан след трагедията на „Тракия”

Nova.bg