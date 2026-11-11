Спряха движението по част от АМ „Струма“ заради разлив на масло

Д вижението по участък от автомагистрала „Струма“ е временно спряно заради разлив на масло върху пътното платно. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Разливът е на 15-ия километър на магистралата, в участъка между Голямо Бучино и Студена, на територията на област Перник, уточняват от СДВР, цитирани от NOVA.

Камионите изчакват на място, а леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през село Мало Бучино.

Ограничението е въведено заради опасността от пътни инциденти вследствие на хлъзгавата настилка.

Малко преди 11:00 часа движението е било пуснато, съобщават от АПИ.

Данни за състоянието на пътищата могат да бъдат получени на интернет страницата на агенцията – traffic.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.