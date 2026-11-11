44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Прокуратурата в Ямбол разследва верижните катастрофи на АМ „Тракия“, като са разпитани 44 свидетели.

По първоначални данни гъста мъгла и намаляване на скоростта на румънски тир са предизвикали поредицата от сблъсъци.

Няма загинали пътници в автобуса, а причините за катастрофите все още се изясняват.

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Прокуратурата в Ямбол вече започна разследване за тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия". Първите разпити са направени на мястото на инцидента във вторник, като са разпитани 44 свидетели. Предстоят и допълнителни разпити. Това заяви в ефира на NOVA oкръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

"Опитахме се максимално точно да разпитаме хората в тази стресова ситуация, защото понякога първите впечатления са най-точни, но трябва да отчетем, че може би понякога са и неадекватни. Затова ще има допълнителни разпити", заяви той.

По първоначални данни най-отпред в колоната е бил тир с румънска регистрация, който по свидетелски показания е намалил скоростта, с която се е движел. От разследването уточняват, че тепърва ще се установява дали и с колко водачът е намалил скоростта, както и дали е спрял. Задържаният румънски шофьор по първоначални данни казва, че е намалил заради мъглата, но днес предстои той да бъде разпитан подробно с преводач. Тепърва предстои да бъде уточнено и дали е имало ситуация на препречване.

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"След румънския тир се движи автомобил, който се опитва да избегне удара и успява. Движещият се след това автобус с пътници не успява. След това имаме друг тир, който превозва зърно и така се получава верижната реакция", обясни Дойчев.

Окръжният прокурор на Ямбол заяви, че няма загинали пътници в автобуса. Жертвите са вследствие на последвалата верижна реакция, при която не са имали възможност да реагират навреме.

Според свидетелите в един момент мъглата е станала изключително гъста, което е провокирало и намаляване на скоростта. "Може би впоследствие автомобилите, които са се движили, не са отчели това обстоятелство и поради скоростта, с която са се движили, е последвала тази верижна реакция", заяви Дойчев. По думите му има свидетелски показания, че някои от автомобилите са се движили с висока скорост, несъобразена с пътната обстановка.

"За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи", добави oкръжният прокурор.

Днес разследването продължава. Назначени са медицинските експертизи както по отношение на жертвите, така и на пострадалите, като за всеки един човек трябва да се установи какви са телесните повреди вследствие на катастрофата.

Тепърва предстои да се назначи техническата експертиза. Прокурор Дойчев каза, че се надява това да стане в кратки, разумни срокове. "Казвам разумен, защото е изключителен по обем доказателственият материал, трябва да се разпитат всички свидетели, за да се обективира възможно най-ясно какво се е случило, да се обобщят огледните протоколи и след това да се назначи експертизата", обясни окръжният прокурор на Ямбол.

Все още не са назначавани експерти. Те се определят едва след като се назначи техническата експертиза, допълни той.

Трудно мога да отговоря колко време ще отнеме извършването на автотехническата експертиза. Много сложна е техническата обстановка и такъв тежък инцидент не е имало в страната досега, посочи още прокурор Дойчин Дойчев.