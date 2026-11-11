Петролът отново поскъпва

Цените на петрола отново се повишават в сряда, 11 ноември, след като достигнаха двумесечни минимуми в предходната сесия. Надеждите за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран се сблъскват с продължаващите атаки срещу кораби в района на Ормузкия пролив, съобщава Ройтерс.

Според данните, цитирани от агенцията в сутрешната ѝ публикация, фючърсите на сорта Брент поскъпват с 0,6% до 92,01 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI добавя 0,2% до 86,20 долара за барел.

Петролът поскъпва за четвърти пореден месец

Брентът загуби около 7% от стойността си през първите два дни на седмицата, като във вторник за кратко падна под 90 долара за барел за първи път от август. Въпреки поевтиняването петролът остава с над 50% по-скъп спрямо началото на годината.

Спадът е свързан с очакванията за намаляване на напрежението в Близкия изток и постепенното възстановяване на износа от Персийския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нови удари срещу Иран няма да бъдат необходими. Във вторник петролът първоначално поевтиня с над 3 долара за барел, след като американски представители омаловажиха вероятността от нови военни действия. Част от загубите обаче бяха възстановени, след като ирански представител на службите за сигурност заяви, че между двете страни не се водят преговори.

Атаките срещу танкери продължават

Въпреки надеждите за дипломатическо решение, корабоплаването през Ормузкия пролив остава рисково.

През октомври са били атакувани 37 кораба, което е най-големият месечен брой от началото на войната в Близкия изток, сочат данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика, цитирани от Ройтерс. Нападенията продължават и през ноември.

Британската служба за морски търговски операции съобщи във вторник, че танкер е бил ударен край бреговете на Оман. Отделно военноморските сили на Иранската революционна гвардия заявиха, че два танкера са се запалили, след като са попаднали на мини в пролива.

Според анализатори дори евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран няма да означава незабавно възстановяване на нормалния трафик.

От London Stock Exchange Group посочват, че корабоплаването ще зависи от разминирането на района, цената на застраховките и готовността на корабособствениците да поемат риска.

Ударите срещу руски рафинерии ограничават производството

Допълнително напрежение на петролния пазар създават и атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Удар с дрон предизвика пожар в района на балтийското пристанище Уст-Луга, при който са ранени трима работници, съобщи местният губернатор, цитиран от Ройтерс.

Петролът поскъпна след новите атаки в Ормузкия пролив

Според източници от сектора руският капацитет за преработка на петрол е намалял с около 30% от края на октомври вследствие на подновените украински атаки с дронове.

На този фон руски и украински представители се срещнаха във вторник в Абу Даби за първите си мирни преговори от февруари насам.

Запасите от петрол в САЩ се увеличават

Данните за американските петролни запаси също оказват влияние върху пазара.

Според Американския петролен институт запасите от суров петрол са се увеличили с 9 млн. барела през седмицата до 6 ноември.

Запасите от дестилати, включително дизел, са нараснали с 1,5 млн. барела, след като преди това паднаха под 100 млн. барела за първи път от 2003 г.

Официалните данни на американската Администрация за енергийна информация (EIA) се очакват в четвъртък.

Какви цени на бензина и дизела се очакват през 2027 г.

Американската Администрация за енергийна информация повиши прогнозите си за цените на горивата през 2027 г. спрямо предишните си очаквания. Причината е ограниченото предлагане на рафинирани горива на световния пазар.

Според публикуваната на 10 ноември прогноза средната цена на бензина в САЩ през 2027 г. ще бъде 3,73 долара за галон вместо очакваните през октомври 3,56 долара.

При дизела прогнозата е повишена от 4,49 на 5,03 долара за галон.

Въпреки тази възходяща корекция EIA продължава да очаква, че бензинът и дизелът ще бъдат по-евтини през 2027 г. спрямо 2026 г.

За настоящата година агенцията прогнозира средна цена от 3,89 долара за галон бензин и 5,25 долара за галон дизел.

Прогнозата за американския добив на суров петрол през 2027 г. остава на рекордните 14,3 млн. барела дневно.