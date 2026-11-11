Потвърдена е причината за смъртта на актьора Стейси Кийч, починал на 85-годишна възраст

Актьорът Стейси Кийч, известен с ролята на Майк Хамър, е починал на 85 години в дома си в Полша след продължително сърдечно заболяване.

Кариерата му обхваща киното, телевизията и театъра, а сред известните му роли са участия във „Фатален град“, „Американска история X“ и „Небраска“.

Кийч е носител на „Златен глобус“ и е преодолял зависимостта си от кокаин, за която по-късно говори публично.

Stacy Keach, actor of ‘Bourne Legacy,’ ‘Mike Hammer’ and ‘Blue Bloods’ fame, dead at 85 https://t.co/PD5PygiZPt https://t.co/Z7zYaL0jMY — Page Six (@PageSix) November 11, 2026

Актьорът Стейси Кийч е починал във вторник на 85-годишна възраст след „дълга и тежка“ борба със сериозно сърдечно заболяване, съобщи съпругата му, цитирана от Newsweek .

Кийч, известен най-вече с ролята си на частния детектив Майк Хамър в едноименния телевизионен сериал, е починал в дома си в Магдаленка, Полша, според изявление на съпругата му Малгося Томаси Кийч.

„Той се бори толкова дълго, с изключителна смелост, решителност и сила. Беше истински боец, който посрещна болестта си със същия забележителен дух и устойчивост, които определяха живота му“, заяви тя пред „Холивуд Рипортър“.

Смъртта му настъпва след години на здравословни проблеми. През юни 2017 г. Кийч получава инфаркт на сцената в Чикаго, докато участва в моноспектакъл за легендарния писател Ърнест Хемингуей. Инцидентът довежда до отмяната на постановката.

Като признат театрален актьор Кийч е смятан за един от водещите американски интерпретатори на Шекспир. Кариерата му обхваща телевизията, киното и театъра, като сред ролите му са крал Лир на Бродуей и повтарящо се участие в ролята на архиепископ в драматичния сериал на CBS „Синя кръв“.

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

Той участва и във филми като „Дебелия град“, „Деветата конфигурация“, „Американска история X“ и „Небраска“. В по-ново време изпълнява ролята на бащата на Джордж Клуни във филма „Джей Кели“ от 2025 г.

Кариерата на Кийч претърпява сериозен удар през 1984 г., когато е арестуван на лондонското летище „Хийтроу“ за опит да внесе контрабандно кокаин във Великобритания. Осъден е на девет месеца затвор, от които излежава шест в затвора „Рединг“. По това време е на 44 години.

В мемоарите си от 2013 г. „All in All: An Actor's Life On and Off the Stage“ Кийч описва ареста и престоя си в затвора като „най-ниската точка“ в живота си.

„Докато четяха присъдата ми, девет месеца затвор, имах чувството, сякаш някой ме беше ритнал в слабините с бутонки с метални бутони“, пише той.

Stacy Keach dead at 85: Renowned stage and screen actor famously starred in Blue Bloods, Prison Break and Bourne Legacy during nearly 60-year Hollywood career https://t.co/oCtzjFhR5S — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

Той определя преживяното като „много самотно, много потискащо, много тъжно“.

След освобождаването си Кийч говори публично за борбата си със зависимостта от кокаин, свидетелства пред Конгреса за зависимостите от психоактивни вещества и посещава университетски кампуси и рехабилитационни центрове, за да споделя опита си.

Кийч е роден в Савана, щата Джорджия. Учи в Калифорнийския университет в Бъркли, след което продължава образованието си в Училището по драматично изкуство на Йейл и Лондонската академия за музикално и драматично изкуство като стипендиант по програмата „Фулбрайт“.

Той получава номинация за награда „Тони“ за превъплъщението си в Бъфало Бил в бродуейската постановка „Индианци“ и печели „Златен глобус“ за ролята на Хемингуей в телевизионен минисериал.

Кийч има и две деца - Шанън и Каролина.