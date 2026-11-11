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Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Медицинският доклад след смъртта на 35-годишната звезда от „Предизвестена смърт“ и „Лило и Стич“ разкрива тежка борба с неизлечимо заболяване, инфекции и зависимост. Актрисата е намерена в безпомощно състояние на улицата броени дни преди фаталния край

11 ноември 2026, 10:58
Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ
Източник: Getty

Д окладът на медицинския експерт в Лос Анджелис разкрива трагични подробности около последните моменти от живота на актрисата Дейви Чейс преди смъртта ѝ на 35-годишна възраст, пише Page Six.

Чейс е била намерена на задната седалка на превозно средство в близост до лула за метамфетамин на 4 юни - близо две седмици преди фаталния край.

Според официалния документ, получен от Page Six, звездата от „Лило и Стич“, която почина на 16 юни в Лос Анджелис, се е оплаквала от „главоболие, слабост, обърканост“ и „болка в десния палец“, преди случаен минувач да подаде сигнал на телефон 911.

Актрисата от „Дони Дарко“ е била транспортирана от екип на бърза помощ до местна болница, където е била диагностицирана с множество инфекции и „напреднал и нелекуван ХИВ/СПИН“.

Докладът сочи още, че тя е имала инфекция на десния палец и е употребявала наркотични вещества.

Токсикологичните тестове са отчели наличие на метамфетамин и фентанил в организма ѝ. Въпреки че е била хоспитализирана, здравословното състояние на звездата от „Предизвестена смърт“ се е „влошавало до настъпването на смъртта ѝ“ през юни.

Като официална причина за смъртта на Чейс по-рано бе посочен Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), а хроничната употреба на множество наркотични вещества е вписана като съпътстващ фактор.

След новината за нейната кончина се появиха видеокадри, на които се вижда как Чейс изглежда изключително отпаднала и драстично отслабнала на пода на каравана или палатка в бездомническия квартал Skid Row — въпреки че според данните тя е разполагала с лично имущество на стойност 400 000 долара.

Преди смъртта ѝ мъж на име Рой Ернандес, представил се за неин приятел, организира дарителска кампания в платформата GoFundMe с цел да ѝ помогне да „намери комфорт и спокойствие“ в последните си дни. В описанието към кампанията той я нарече „светлина в живота ми“.

„Мнозина я познават като талантливо дете-актьор от „Лило и Стич“, „Отнесена от духовете“ и „Дони Дарко“, написа той тогава. И допълни: „Зад кулисите тя се сблъска с повече от своя дял от трудности“, посочвайки „тежко детство и болезнена раздяла със семейството ѝ“.

Ернандес твърдеше, че актрисата е била подложена на „тормоз“ и се е „борила да намери безопасност и щастие в центъра на Лос Анджелис“, като отбеляза, че заедно са „открили моменти на щастие и надежда“.

Джон Райън, дългогодишен мениджър на Чейс, обаче отхвърли тези твърдения и призова феновете да не даряват средства в кампанията. Пред The Post той заяви, че „никой от нас, нейните приятели или семейството ѝ“ не е чувал за „мъжа, който твърди, че ѝ е гадже“.

„Мога да потвърдя,телно Дейви има доверителен фонд в актерската гилдия SAG, който да покрие всички разходи“, каза Райън през юни, като добави, че към момента на смъртта си тя е имала „милиони“ в непотърсени авторски възнаграждения.

Той разкри още, че заедно с доведената сестра на актрисата, Гая Браун, са се опитали да я открият и да ѝ помогнат с помощта на частен детектив през изминалата година - но тя е „изчезнала“, след като са успели да разговарят с нея по телефона.

Скърбейки за загубата, Райън нарече Чейс „най-милата и най-ярата светлина в Холивуд“.

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