Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Народното събрание прие на първо четене повишаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца.
Одобрените текстове предвиждат от 2027 г. родителите да могат да си възстановяват по-големи суми от платените данъци в зависимост от броя на децата.
До 1500 евро по-малко данък за родители
Предвидените размери са:
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500 евро за едно дете;
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1000 евро за две деца;
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1500 евро за три и повече деца;
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1200 евро за дете с увреждания.
Посочените суми са максималният размер на данъка, който родителите ще могат да си възстановят при изпълнение на условията за ползване на облекченията.
Бюджетната комисия прие по-високи данъчни облекчения за деца
Промените са одобрени само на първо четене. Предстои окончателното им гласуване в Народното събрание.