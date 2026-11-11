Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Народното събрание прие на първо четене повишаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца.

Одобрените текстове предвиждат от 2027 г. родителите да могат да си възстановяват по-големи суми от платените данъци в зависимост от броя на децата.

До 1500 евро по-малко данък за родители

Предвидените размери са:

500 евро за едно дете;

1000 евро за две деца;

1500 евро за три и повече деца;

1200 евро за дете с увреждания.

Посочените суми са максималният размер на данъка, който родителите ще могат да си възстановят при изпълнение на условията за ползване на облекченията.

Бюджетната комисия прие по-високи данъчни облекчения за деца

Промените са одобрени само на първо четене. Предстои окончателното им гласуване в Народното събрание.