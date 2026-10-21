Парите ни

Ефремова: Въпреки дефицита пенсиите и минималната заплата ще се увеличат, а за семействата с деца има 300 млн. евро повече

Социалният министър обяви и край на автоматичната формула за минималната заплата – от тук нататък тя ще е резултат от преговори

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

21 октомври 2026, 14:25
Ефремова: Въпреки дефицита пенсиите и минималната заплата ще се увеличат, а за семействата с деца има 300 млн. евро повече
Наталия Ефремова   
Източник: МТСП

Средствата за сектор „Социална политика и заетост“ в бюджета за 2027 г. ще бъдат увеличени с над 300 млн. евро. Парите ще бъдат насочени основно към подкрепа на семейства с деца, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По думите ѝ в правителството има разбиране, че въпреки бюджетния дефицит е задължително да има увеличение на пенсиите и на доходите като цяло. Минималната работна заплата също се увеличава.

Ефремова: Помощите за деца растат с до 65%, решението за минималната заплата – в края на октомври

Ефремова говори пред журналисти след участието си в конференцията „Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективното трудово договаряне“, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите с домакинството на КНСБ. Информацията е публикувана от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министърът обясни, че с допълнителните средства ще се финансира пакет от мерки в социалната част на държавния бюджет.

Минималната заплата – вече чрез преговори

По време на форума Ефремова представи приетите от Народното събрание промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Тя подчерта, че промените са договорени в рамките на социалния диалог – с активното участие на национално представителните организации на синдикатите и работодателите.

С новия механизъм минималната заплата ще се определя всяка година чрез преговори между работодателите и синдикатите, като се вземат предвид както социални, така и икономически показатели.

Ефремова: Предстои разговор как по-малко хора да са на минимална заплата

По думите на министъра целта на промените е по-активен и по-ефективен социален диалог и насърчаване на колективното договаряне. Това е и една от основните цели на Директивата на ЕС относно адекватните минимални работни заплати.

Защо отпада автоматичната формула

Ефремова посочи, че при стария механизъм, по който МРЗ се определяше автоматично като 50% от средната заплата в страната за определен период, социалният диалог и съобразяването със социалните и икономическите измерения са били изключени.

„Целта ни е в комуникацията със социалните партньори да осигурим на работещите достойни условия на труд, справедливо заплащане, но и по-висока производителност на труда. Нашият стремеж е държавата да се намесва възможно най-малко при определяне на минималната заплата“, заяви министърът.

По-малко хора на минимална заплата

Според Ефремова приоритет в политиката по доходите трябва да бъде намаляването на броя на хората, които получават минимална заплата. Това трябва да стане чрез повишаване на квалификацията им и повече възможности за по-добро възнаграждение.

„Това е нашата работа. Това е посоката, която залагаме със съответните законодателни мерки“, каза тя.

Редактор: Маргарита Костадинова
социална политика минимална работна заплата увеличение на доходите бюджет 2027 колективно договаряне Кодекс на труда Наталия Ефремова социален диалог помощи за деца заетост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Повдигнаха обвинение на кмета на Белица, задържан е за 72 часа

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Световен хит в TikTok: Стюардесите на „България Еър“ с похвала от Victoria's Secret

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Рязък обрат във времето: Жълт код за проливни дъждове и бури в 8 области в четвъртък, идва студен фронт

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Зашеметяваща находка: Жена ползвала кехлибар на 70 милиона години за стопер на врата, крадците го подминали

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

Ормуз, Баб ел-Мандеб, Черно море и Тайванският проток: Морските пътища като Ахилесова пета на световната икономика

biss.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 6 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 9 часа
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 7 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис

„Джаки, как можа?“: Сватбата, която разтърси Америка и превърна любимата вдовица в Джаки О

Любопитно Преди 9 минути

На 20 октомври си навършиха 58 години от сватбата на Жаклин Кенеди с гръцкия магнат Аристотел Онасис. Изборът ѝ разгневи Америка, а визията ѝ с рециклирана къса рокля и равни обувки пренаписа правилата за висшата мода и булчинския стил

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

Нивото на Дунав е безпрецедентно ниско

България Преди 16 минути

Предвиждат се краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Учителските пенсии се удвоиха за пет години

Парите ни Преди 43 минути

Близо 39 000 души получават пенсия или добавка от Учителския пенсионен фонд

Снимката е илюстративна

Кой е Илия Сърандович - съперникът на Вучич, който може да промени политическата съдба на Сърбия

Свят Преди 45 минути

Протестите за отговорност и борба с корупцията прераснаха в политическо движение, което оспорва дългогодишното господство на Вучич

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

ЦИК реши СИК да слагат печат на разписките от машинното гласуване

Президентски избори Преди 59 минути

В промените в методическите указания е добавено, че „избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор“

Филип Лейн

Филип Лейн: Колкото повече светът ползва еврото, толкова по-лесно ЕЦБ ще удържа инфлацията

Свят Преди 1 час

Над 30 централни банки са поискали достъп до новия механизъм на ЕЦБ за ликвидност в евро. Всяка може да получи до 50 млрд. евро за един ден

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Папа Лъв се завърна на площад „Свети Петър“ дни след онкологичната операция

Свят Преди 1 час

71-годишният понтифик се завърна на площад „Свети Петър“ само осем дни след като претърпя операция за отстраняване на тумор на белия дроб. Той благодари на вярващите за подкрепата и обеща постепенно да се върне към задълженията си

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

България Преди 1 час

Целта е да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства, които в момента са на въглища, дърва и твърдо гориво

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Турски митничари заловиха на границите с България и Гърция хиляди артефакти

Свят Преди 1 час

Екипите на митническата охрана продължават дейностите си по анализ на риска

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

НЛО над Вашингтон: Огромни облаци във формата на летящи чинии предизвикаха суматоха

Любопитно Преди 1 час

Феноменът отприщи теории за извънземни над капитала на САЩ, но метеоролозите имат съвсем различно обяснение

Спешна среща заради трафика по „Хемус“

Спешна среща заради трафика по „Хемус“

България Преди 1 час

Ремонтът на тунел „Топли дол“ и липсата на добър обходен маршрут предизвикват километрични задръствания

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще е първият номиниран воин в надпреварата тази седмица?

<p>Неловък момент с роклята на принцеса Кейт на държавен банкет</p>

Роклята на принцеса Кейт се заклещи под стол в неловък момент

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс слушаше внимателно по време на речта на крал Чарлз на държавния банкет в чест на султана на Оман, но изглежда не забеляза проблема с роклята си

Сложните ремонти стават лесни с новото предаване по DIEMA – „Да знаеш как“

Сложните ремонти стават лесни с новото предаване по DIEMA – „Да знаеш как“

Свят Преди 2 часа

Професионални насоки за всеки ремонт могат да открият зрителите всяка неделя в 15:30 ч.

Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

Четирима са обвинени за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

България Преди 2 часа

Разследването обхваща колцентрове във Варна, София и Бургас. По първоначални данни схемата е действала близо две години, а установените до момента щети са за около 600 000 евро

Горивата у нас поскъпнаха с 42% за година – най-много в целия ЕС

Горивата у нас поскъпнаха с 42% за година – най-много в целия ЕС

Парите ни Преди 2 часа

България оглавява класацията на Евростат за втори пореден месец. Само за септември дизелът у нас е поскъпнал с 5,5%, а бензинът – с 6,3%

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

"Замръзналите" устни се завръщат: грим тенденцията от 2000-те отново е на мода

Edna.bg

Зрелищна битка за неприкосновеност очаква Канарите и Ураганите в “Игри на волята” тази вечер

Edna.bg

F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 патрулират над Черно море

Nova.bg

Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинение на кмета на Белица, майка му припадна

Nova.bg