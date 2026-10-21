Ефремова: Въпреки дефицита пенсиите и минималната заплата ще се увеличат, а за семействата с деца има 300 млн. евро повече

Средствата за сектор „Социална политика и заетост“ в бюджета за 2027 г. ще бъдат увеличени с над 300 млн. евро. Парите ще бъдат насочени основно към подкрепа на семейства с деца, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По думите ѝ в правителството има разбиране, че въпреки бюджетния дефицит е задължително да има увеличение на пенсиите и на доходите като цяло. Минималната работна заплата също се увеличава.

Ефремова: Помощите за деца растат с до 65%, решението за минималната заплата – в края на октомври

Ефремова говори пред журналисти след участието си в конференцията „Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективното трудово договаряне“, организирана от Европейската конфедерация на профсъюзите с домакинството на КНСБ. Информацията е публикувана от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министърът обясни, че с допълнителните средства ще се финансира пакет от мерки в социалната част на държавния бюджет.

Минималната заплата – вече чрез преговори

По време на форума Ефремова представи приетите от Народното събрание промени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Тя подчерта, че промените са договорени в рамките на социалния диалог – с активното участие на национално представителните организации на синдикатите и работодателите.

С новия механизъм минималната заплата ще се определя всяка година чрез преговори между работодателите и синдикатите, като се вземат предвид както социални, така и икономически показатели.

Ефремова: Предстои разговор как по-малко хора да са на минимална заплата

По думите на министъра целта на промените е по-активен и по-ефективен социален диалог и насърчаване на колективното договаряне. Това е и една от основните цели на Директивата на ЕС относно адекватните минимални работни заплати.

Защо отпада автоматичната формула

Ефремова посочи, че при стария механизъм, по който МРЗ се определяше автоматично като 50% от средната заплата в страната за определен период, социалният диалог и съобразяването със социалните и икономическите измерения са били изключени.

„Целта ни е в комуникацията със социалните партньори да осигурим на работещите достойни условия на труд, справедливо заплащане, но и по-висока производителност на труда. Нашият стремеж е държавата да се намесва възможно най-малко при определяне на минималната заплата“, заяви министърът.

По-малко хора на минимална заплата

Според Ефремова приоритет в политиката по доходите трябва да бъде намаляването на броя на хората, които получават минимална заплата. Това трябва да стане чрез повишаване на квалификацията им и повече възможности за по-добро възнаграждение.

„Това е нашата работа. Това е посоката, която залагаме със съответните законодателни мерки“, каза тя.