Пламен Димитров: Издръжката на живота е изключително важен критерий за МРЗ

И здръжката на живота е изключително важен критерий за минималната работна заплата (МРЗ). Това каза пред БНР Пламен Димитров, президент на КНСБ.

„Кошниците, които ние мерим и обявяваме постоянно – всяко тримесечие, има вече съгласие да се мери от НСИ – националната статистика, да се направи съответната методика и с възлагането на това действие да се произвежда обективна величина на издръжката на живота. Това е индикатор, по който трябва да мерим адекватността на минималната заплата, а издръжката на живота е нетна стойност“, уточни той.

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Президентът на КНСБ подчерта, че адекватността на МРЗ означава „да е адекватна на необходимите средства и то в нетния им размер, затова издръжката на живота, която трябва да се мери, са нетни пари – колко трябва да имам, за да си купя съответните неща, затова говорим, че нетната МРЗ трябва да се съотнася към издръжката на живота и това може да се прави всяка година, но формално адекватността се мери на 3 години задължително“.

В момента МРЗ е под издръжката на живота, която ние мерим, категоричен беше събеседникът: „Ако е над или е равна, тогава сигурно ще трябва да се задейства правилото, както го говорихме, и в диапазона вече ще се договаряме с работодателите и те ще имат пък тогава аргумент – да не нараства толкова бързо. Но да видим дали ще стигнем до този момент. Все още МРЗ е далече от нивото на необходимите средства за издръжка“.

Той даде пример със Словения, където са взели като решаваща издръжката на живота: „Там, независимо какво изчисляват за увеличение, тя (МРЗ) не трябва да пада под 120% от издръжката на живота“.

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Медианната заплата е друг критерий – един от четирите за определяне на МРЗ, посочи още президентът на КНСБ и обясни, че тя разделя точно на две равни части пазара на труда – точно половината работещи получават над нея и точно половината – под нея.

„Тя обикновено е с около 30% по-ниска от средната работна заплата. Това е поради силно отворената ножица между най-ниските и най-високите доходи, които стигат до 7-8 пъти (разлика), при 3 до 5 пъти, които достигат в останалите държави от ЕС“, стана ясно от думите му.