   Специално съдържание

Любопитно

Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026

11 ноември 2026, 10:40
Журналисти срещу инфлуенсъри, хора срещу AI: Големите сблъсъци на EEGS 2026
Източник: EEGS

Щ е убие ли изкуственият интелект душата на брандовете или ще я спаси? Това е само един от въпросите, на които ще търсят отговор участниците в Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS) 2026. На 25 и 26 ноември Inter Expo Center в София става арена за дебати за AI, Web3, дигиталните плащания и новата вълна от европейски регулации, които вече променят начина, по който се забавляваме, плащаме и избираме. Организаторите вече обявиха официалната програма на форума, която включва нови формати и водещи международни експерти.

Форум с история и регионален мащаб

EEGS се организира по инициатива на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO). Конференцията събира над 400 представители на индустрията от повече от 25 държави - оператори, технологични компании, регулатори, юристи, маркетинг специалисти и медии.

Ден първи: Големият сблъсък на идеи

Първият ден на EEGS 2026 ще започне с обръщение на Роси Маккий, почетен председател на АИИБ и основател на Фондация „Отговорна игра“, последвано от изказване на Динос Страномитис, оперативен директор на Altenar.

Сред акцентите в програмата е новият дебатен формат „Сблъсъкът на титаните: Човешкият интелект срещу AI - бъдещето на iGaming“ (Clash of the Titans: Brains vs. Bots - The Future of iGaming). Дискусията ще постави във фокуса един от най-актуалните въпроси за индустрията - как ще се промени ролята на човека в свят, в който изкуственият интелект заема все по-важно място в развитието на технологиите и бизнеса.

Поглед още по-напред ще отправи панелът „Визия 2035“, който ще пренесе аудиторията в света на метавселените, холографните казина и генеративния изкуствен интелект. В дискусията ще се включат Милан Черни (Allwyn), Мариана Табанели (Grupo Boldt), Томас Цокас (winmasters) и Андрю Кокрейн (Soft2Bet). Темата за бъдещето на индустрията ще бъде допълнена и от един от най-актуалните дебати за бизнеса и спорта - „Спонсорство или забрана: Може ли спортът да оцелее без парите от хазарта?“. Участниците ще обсъдят последствията от все по-строгите ограничения върху рекламата и отражението им върху спортното спонсорство.

В следобедните часове вниманието ще се насочи към регулациите и сигурността. Майсторски клас на IMGL (International Masters of Gaming Law, пр. Международна асоциация на водещите експерти по хазартно право) ще разгледа предизвикателствата в борбата с нелегалния хазартен сектор, а специален панел ще постави акцент върху възможностите на блокчейн технологиите, изкуствения интелект и новото поколение платежни решения за повишаване на сигурността на дигиталните транзакции.

Финалът на деня ще бъде посветен на още един актуален въпрос - кой определя обществения дневен ред в ерата на алгоритмите? Отговорите ще се търсят в дискусията „Медиен сблъсък“, която ще разгледа променящото се влияние на журналистите, инфлуенсърите, дигиталните платформи и изкуствения интелект.

Ден втори: Изкуственият интелект под лупа

Вторият ден е посветен на AI през призмата на отговорността, правото и маркетинга. Фондация „Отговорна игра“ ще представи казус дали изкуственият интелект може да подобри защитата на играчите. Следва панел за въздействието на европейския Акт за изкуствения интелект (EU AI Act) върху профилирането, автоматизираните решения и маркетинга.

В дискусията „Рекламата под натиск“ Густаф Хофстедт от шведската BOS и д-р Екатерина Хартман от EGBA ще разгледат как новите европейски правила за цифровата среда и инфлуенсър маркетинга могат да пренапишат начина, по който брандовете достигат до клиентите си.

Кулминацията е „Мега дебатът“ с онлайн гласуване от публиката: Ще убие ли изкуственият интелект душата на глобалните брандове или ще я спаси? Отбор „Оптимисти“ залага на хиперперсонализацията и мащаба, а отбор „Скептици“ - на емоцията, културата и човешкия фактор. Победителят ще определи залата.

Повече от конференция: Мода и маркетинг

Паралелно с EEGS ще се проведе FashionTV Marketing & Affiliate Conference 2026, посветена на актуалните тенденции в маркетинга, афилиейт бизнеса и изкуствения интелект. Партньорството с FashionTV ще внесе и моден акцент в BEGE EXPO 2026 с участието на българските дизайнерски брандове ATELIER BANDEROL, Bran&Co. и MIA TOUCHÉ. Така събитието ще се превърне в пресечна точка между игралната индустрия, модата и премиум изживяването.

Сред съпътстващите инициативи в програмата на BEGE и EEGS е и Ladies’ Breakfast - закуска за дамите от индустрията, която ще се проведе на 25 ноември от 10:45 до 11:30 ч. Срещата ще предложи възможност за неформални разговори, обмен на идеи и нови професионални познанства.

EEGS 2026 за поредна година ще събере на едно място водещи експерти и представители на бизнеса, за да обсъдят актуалните тенденции, предизвикателства и възможности пред игралната индустрия. С разнообразната си програма и международно участие конференцията отново ще утвърди София като важна точка за среща на идеи, опит и нови партньорства. Билети може да откриете тук.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

   Специално съдържание

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

TWP: Тръмп е готов да обсъжда с Русия нова архитектура за сигурност в Европа

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

Азиз Мехмедов, АБВ Поща: Доверието в имейл комуникацията вече е бизнес необходимост

biss.bg
Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

Има си причина CVT трансмисията да е толкова дразнеща

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 3 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 1 час
44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

44 свидетели са разпитани след кървавите верижни катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 2 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база</p>

NYT: Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база

Свят Преди 16 минути

Министърът на финансите на САЩ е напуснал дома си, съобщава „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои източници

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Аутопсията на актрисата Дейви Чейс разкри разтърсващи подробности за смъртта ѝ

Свят Преди 21 минути

Медицинският доклад след смъртта на 35-годишната звезда от „Предизвестена смърт“ и „Лило и Стич“ разкрива тежка борба с неизлечимо заболяване, инфекции и зависимост. Актрисата е намерена в безпомощно състояние на улицата броени дни преди фаталния край

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Парите ни Преди 41 минути

Родителите ще получават обратно до 1500 евро от данъци през 2027 г.

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Свят Преди 44 минути

Технологичният гигант загуби 500 милиарда долара от пазарната си стойност, докато ФБР и Конгресът на САЩ започват проверки

<p>Бащата на Меган Маркъл отново е зад решетките - твърди се, че е свалил гривната за проследяване</p>

Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Свят Преди 48 минути

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Русия арестува двама предполагаеми полски шпиони в Калининград, Варшава заговори за провокация

Свят Преди 53 минути

ФСС твърди, че двамата са събирали информация за военни обекти и военнослужещи. На седем полски граждани е забранено да влизат в страната

Стейси Кийч

Издъхна легендарният актьор Стейси Кийч

Свят Преди 55 минути

На 85-годишна възраст след продължително боледуване почина прочутият американски актьор Стейси Кийч. Тъжната вест бе съобщена от съпругата му. Номинираният за „Златен глобус“ артист издъхна в семейния им дом в Полша, заобиколен от своите близки

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Новият ви смартфон може да има стари чипове за памет

Технологии Преди 1 час

Кризата за чипове доведе до много по-високи цени на тези компоненти и сериозен недостиг, който вече се отразява на потребителската електроника и затова производителите търсят решение като рециклират стари елементи и ги използват за нови устройства

Петролът отново поскъпва

Петролът отново поскъпва

Свят Преди 1 час

Атаките срещу танкери в Ормуз продължават, а САЩ повишиха прогнозите за цените на горивата през 2027 г.

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

България Преди 1 час

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Нов скандал: Мексиканският национал Едсон Алварес обвинен в участие в схема за фалшиви COVID сертификати

Любопитно Преди 1 час

Твърденията идват от мексикански филмов продуцент, но към момента няма официална наказателна процедура срещу футболиста на Уест Хям

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Нова тревога в Ормузкия проток: Петролен танкер се запали след удар в мина

Свят Преди 1 час

Иранската армия съобщи, че корабът е навлязъл в „зона с ограничен достъп“

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Константинели от „Игри на волята“ за загубата на баща си и тайните на художествената гимнастика

Любопитно Преди 1 час

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

САЩ повдигнаха обвинения на трима ирански агенти за планиран удар в Англия

Свят Преди 1 час

Американското министерство на правосъдието внесе обвинителен акт срещу членове на подкрепяната от Техеран групировка „Катаиб Хизбула“ за подготвян удар във Феърфорд

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Свят Преди 1 час

Властите изпитват затруднения да овладеят най-голямото огнище на ебола в историята на ДР Конго заради забавеното откриване на заразените, конфликта и претоварената здравна система

о

Автобус предизвика верижна катастрофа с 32 превозни средства в Южна Корея, десетки са ранени

Свят Преди 1 час

Градски автобус връхлетя чакащи на светофар автомобили в южнокорейския град Сонгам, предизвиквайки мащабна верижна катастрофа с 32 превозни средства, при която девет души са тежко ранени, а 48 са с по-леки наранявания

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Неда Спасова трогна мрежата с историята на 76-годишна жена, която търси работа

Edna.bg

Свети Мина – закрилникът на семейството: Кой празнува имен ден на 11 ноември?

Edna.bg

Какво е състоянието на пострадалите след инцидентите с 80 коли „Тракия”

Nova.bg

Един шофьор е задържан след трагедията на „Тракия”

Nova.bg