Гигантско НЛО във формата на медуза се появи над американска военна база

Г игантски необичаен обект във формата на медуза бе заснет да се рее в посока към стратегическа американска военна база в Аляска, преди да изчезне внезапно само след минути, съобщава Daily Mail.

Случаят се разиграва на 15 юни около 22:13 ч. местно време, докато небето над Анкоридж все още е било светло. Свидетелката Сара Джейн Осбърн разказва пред медиите, че тъкмо фотографирала красива дъга през прозореца на автомобила си, когато забелязала тъмен силует, издигащ се над дърветата в близост до съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън (JBER) - обект, който домакинства на изтребители F-22 Raptor и отговаря за военновъздушната отбрана и разузнаването.

Странни движения и гигантски размери

Според думите на Осбърн обектът е имал черно-сребрист цвят и странни, висящи придатъци, които се движели независимо един от друг, докато обектът се люлеел и въртел на място.

Продължителност: Обектът останал видим за около три минути, след което се изпарил изненадващо бързо.

Мащаб: Очевидците останали озадачени от внушителните му размери - прелитащ наблизо малък самолет изглеждал миниатюрен в сравнение с мистериозното тяло.

Giant UFO with dangling tentacles hovers near US military base before vanishing: 'Only God and the government know what it is' 🔗 https://t.co/pAzUuve4NQ https://t.co/sWSlbzuELd — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

Имало ли е логично обяснение? Първоначално двойката помислила, че става въпрос за голям детски хвърчило дрон, но бързо отхвърлили тази хипотеза. Движенията на обекта не отговаряли на поведението на хвърчило в съществуващия лек вятър, а при последвалото претърсване на близкото паркче не бил открит никой с подобно оборудване.

„Само Бог и правителството знаят какво беше това“, коментира тя, добавяйки, че ако не е била с нейния съпруг Пит, който също го е видял с очите си, щяла да помисли, че халюцинира.

Какво казват експертите?

Въпреки страховитата форма, напомняща на морско животно, специалистите подчертават, че за момента няма абсолютно никакви доказателства за извънземен произход на обекта.

Липсата на други свидетели на място прави официалното идентифициране трудно, като на масата остават по-земни варианти като експериментален дрон с нестандартна форма или необичайна въздушна конструкция. Самата Сара Осбърн признава, че обектът може да е бил свързан с някакъв тип летателен апарат с дистанционно управление, макар размерът и поведението му да остават загадка.