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Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна

Съдът във Флорида отказа да го освободи под гаранция, след като прокуратурата съобщи за нарушение на условията

11 ноември 2026, 10:31
Бащата на Меган Маркъл отново е задържан след предполагаемо сваляне на електронната гривна
Източник: БТА/АР
  • Томас Маркъл, бащата на Меган Маркъл, отново е задържан във Флорида, след като според прокуратурата е свалил електронната си гривна и е нарушил условията за освобождаване.
  • 82-годишният мъж е обвинен в притежание на материали със сексуално насилие над деца, като отрича обвиненията.
  • Съдът отказа да го пусне под гаранция заради опасения за безопасността на обществото и липсата на подходящо жилище.

Томас Маркъл, бащата на Меган, херцогинята на Съсекс, отново е под федерална стража във Флорида, след като се твърди, че е свалил електронната гривна за проследяване, става ясно от съдебни документи.

Във вторник Маркъл се яви пред федерален магистрат в град Тампа, щата Флорида, който отказа да го пусне под гаранция. Прокурорите твърдят, че той е свалил устройството рано същата сутрин.

Във вторник американският съдия Линдзи С. Грифин е установил, че Маркъл е нарушил условията за освобождаването си преди съдебния процес, показват съдебните документи.

Маркъл, който отрича да е притежавал изображения на сексуално насилие над деца, беше арестуван във Флорида миналата седмица и поставен под домашен арест. Освен това му беше наредено да носи устройство за проследяване на местоположението.

Грифин определи жилищната ситуация на Маркъл като „неприемлива“. В разпореждането за отмяна на освобождаването му преди съдебния процес съдията написа, че „поради липсата на подходящо жилище нито едно условие или комбинация от условия не би могла разумно да гарантира безопасността на което и да било друго лице или на обществото, както и явяването на обвиняемия в съда“.

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Тя също така разпореди Маркъл да премине медицински преглед и заяви, че той „трябва да получава всички необходими и предписани му лекарства, освен ако лекар не преустанови приема им“.

„Условията за освобождаване са съдебни разпореждания, а не предложения“, написа във вторник в социалната мрежа X Бил Есайли, прокурор на САЩ за Централния район на Калифорния.

„Ще продължим да водим това дело с цялата строгост на закона“, добави той.

82-годишният Маркъл беше арестуван за първи път миналата седмица, след като ФБР извърши обиски въз основа на съдебни заповеди в складови помещения в Лос Анджелис, регистрирани на негово име. Според Министерството на правосъдието той ги е наемал от 2008 г., като последното плащане е било направено през октомври тази година.

В помещенията агентите на ФБР твърдят, че са иззели около 78 предмета, включително филмови негативи, диапозитиви и книги, за които се предполага, че съдържат материали със сексуално насилие над деца.

Свидетели са „разпознали категорично“ Маркъл на две от изображенията, за които се смята, че съдържат материали със сексуално насилие над деца.

На тези изображения мъжът „изглежда на възраст между 30 и 40 години“, което предполага, че предполагаемото насилие датира от преди десетилетия, тъй като в момента Маркъл е на 82 години.

Маркъл се яви в съда миналата седмица след ареста си. По време на заседанието не беше направено изявление относно признаването на вината му, но бяха определени няколко условия за освобождаването му до началото на съдебния процес, включително да остане под домашен арест.

Според Министерството на правосъдието той е обвинен в едно престъпление, притежание на неприлични изображения на деца.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви миналата седмица, че Маркъл „предполагаемо е набелязвал невинни деца и се е опитвал да отнеме невинността им чрез престъпните си действия“.

Арестуваха бащата на Меган Маркъл по обвинения в детска порнография

Маркъл определи обвиненията като „отвратителни лъжи“.

Миналата година той се премести във Филипините, след като получи поредица от инсулти, и живя в Себу до май. Според съобщения в медиите във Флорида той отново се е учел да ходи, след като кракът му е бил ампутиран.

Херцогинята е в обтегнати отношения с баща си от 2018 г. BBC разбира, че тя е прекъснала контакта с него миналата година, като му е казала, че тя и властите знаят, че е упражнявал насилие над малолетни момичета.

В по-рано разпространено изявление Меган потвърди, че писмото съществува, и написа: „Дълбоко съм разстроена... Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали.“

Тя заяви, че се надява хората да разберат защо до голяма степен е прекъснала контактите с баща си и защо „не му позволява да има контакт с децата ни“.

Източник: BBC    
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