Нови разкрития за трагедията на „Тракия“: Пред тира, от който е започнала катастрофата, е имало аварирал джип?

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

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В ъзможно е аварирал джип да е бил спрял пред първия тир, свързван с началото на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 11 души, а близо 50 бяха ранени. Това съобщи изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи в България Димитър Димитров в ефира на NOVA.

Отвориха АМ „Тракия“ в двете посоки, румънски шофьор на тир е задържан след катастрофата

По думите му информацията е от представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Обстоятелствата около първоначалния сблъсък обаче предстои да бъдат изяснени от разследващите.

Димитров коментира и състоянието на пътната инфраструктура у нас, което определи като лошо. Според него една от необходимите мерки е поставянето на маркери в аварийната лента, които да дават ориентир на водачите за видимостта при мъгла. Такива съоръжения се използват и в други държави.

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Той определи поведението на част от шофьорите като безотговорно. Същевременно подчерта, че един от водачите на тежкотоварен автомобил е проявил реакция след инцидента, като е излязъл на пътя със светлоотразителна жилетка и е подавал сигнали към останалите водачи за опасността.

Искат парите от глобите да отиват за пътна безопасност

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи заяви, че страната е в състояние на война, визирайки броя на жертвите по пътищата.

„Ние всяка седмица губим хора. Нямаме магистрали, мантинели, маркировка, но има стотици милиони, които са във фонд за пътна безопасност. Пари има и затова правим петиция, с която искаме средствата, които се събират от глобите, да бъдат използвани за електронни системи“, заяви Тодоров.

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Тодоров предложи поставянето на електронни табла с информация за пътната обстановка, трафик радиостанции, които да подават актуални данни за движението, както и подобряване на пътната маркировка.

Зимните гуми и светлините за мъгла също са от значение

Автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев заяви, че предвид състоянието на пътищата в страната подобни инциденти могат да се случват, ако не бъдат предприети необходимите мерки. Според него институциите трябва да се вслушват в предложенията на неправителствените организации.

Той посочи, че по пътищата липсват достатъчно информационни табла и маркери за видимост. Дунев обърна внимание и на използването на зимни гуми, които според него могат да намалят спирачния път при скорост от 100 км/ч с до 16 метра.

Друг проблем е, че много водачи не използват светлините за мъгла, а разчитат на дневните светлини. По думите му това може да влоши видимостта при такива условия.

„Всички тези фактори и падналата мъгла са довели до цялата тази ситуация“, каза Дунев.

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Той допълни, че според действащите законови изисквания грайферът на гумите трябва да бъде над 4 мм, което позволява на водачите да шофират и с летни гуми през зимния период. Експертът призова за спешна промяна в закона, както и за поставяне на подходяща пътна маркировка.

Експерти настояват за ранно предупреждение и по-добро обучение на водачите

Председателят на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира, че отговорността за тежкия инцидент е обща, но е разпределена в различна степен.

„Най-голяма е вината на шофьорите, които не са се съобразили с пътните условия“, посочи той. Ишев също подчерта необходимостта от системи за ранно предупреждение и обърна внимание на обучението на водачите. Според него трябва да се работи за подобряване на подготовката им, тъй като част от шофьорите не успяват да реагират адекватно дори в обикновени ситуации на пътя.

Урбанистът арх. Димитър Димитров заяви, че при проектирането на магистралата е трябвало да бъде направена оценка на въздействието върху околната среда. Според него случаят показва, че природните условия в района не са били отчетени достатъчно при планирането на пътя.

Архитектът постави под въпрос и структурата на АПИ. По думите му агенцията трябва да бъде разформирована, тъй като в правомощията ѝ са съсредоточени проектирането, строителството и експлоатацията на пътищата. Той определи това като парадокс и заяви, че са необходими структури, които да работят по-ефективно.

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Предлагат тежкотоварният трафик да бъде изведен от „Тракия“

Експертът по пътна безопасност и инфраструктура инж. Илия Запрянов предупреди, че макар много хора да обсъждат проблемите с пътната безопасност, има риск дискусиите да не доведат до конкретни резултати.

Според него движението на тежкотоварните автомобили по автомагистрала „Тракия“ трябва да бъде изведено по Подбалканския път. Друга възможност е камионите да бъдат превозвани с влакове.

Запрянов обърна внимание и на състоянието на пътната инфраструктура, но подчерта, че значение имат и поведението на водачите, и скоростта, с която се движат.

Ремонт на мост създава опашки край пътен възел „Зимница“

Димитър Димитров съобщи още, че мостът над автомагистралата при пътен възел „Зимница“ е в ремонт. Там е поставен светофар, което според него води до образуването на опашки.

Той посочи и няколко участъка, които според него са критични за движението:

Районът на местността Копяновец, където при скорост от 30 км/ч тежкотоварните автомобили поднасят;

АМ „Хемус“ в посока София, при 17-ия километър;

АМ „Хемус“ в посока Варна, при 33-34-ия километър;

АМ „Струма“, в активната лента при тунел „Железница“;

АМ „Тракия“ в посока София, между 21-ия и 34-ия километър.