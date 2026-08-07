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Тайната кодова дума, която измамниците мразят

Дипфейк телефонните измами с гласове на близки с помощта на ИИ зачестяват драстично. Експерти съветват семействата да въведат тайна кодова дума, за да се предпазят от паника и финансови загуби при фалшиви обаждания за инциденти

7 август 2026, 11:17
Тайната кодова дума, която измамниците мразят
Източник: iStock

Д ълбоките фалшификати (дипфейк) с изкуствен интелект може и да използват гласа ви, но не знаят какво е в главата ви. Пет минути подготовка могат да спасят близките ви от измама, пише BBC.

„Това беше най-ужасяващият страх, който някога съм изпитвала“, казва Елизабет Бенц, майка от Бъфало, щата Ню Йорк.

През септември 2025 г. тя получава телефонно обаждане.

„Беше 16-годишният ми син Джон“, разказва тя.

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„Той ридаеше: „Мамо, приятелят ми е мъртъв. Мъртъв е.“ Изпаднах в паника, но нещата тъкмо щяха да станат още по-страшни, разкрива тя.

Непознат мъж взема телефона. В продължение на 20 минути той ѝ казва, че току-що е убил приятеля на сина ѝ и ще направи същото с Джон, ако тя не се срещне с него и не му предаде 7500 долара на паркинг пред магазин „Уолмарт“.

„Той каза: „Ще убием сина ти““, спомня си Бенц.

Скоро тя вече пътува с колата си към мястото. Но в последния момент братът на Джон успява да се свърже с него. Оказва се, че момчето е на футболен мач. Джон не е в опасност и това изобщо не е бил неговият глас по телефона. Всичко е било измама с генериран от ИИ дипфейк.

„Не можех да повярвам“, казва тя.

Ако смятате, че вие или вашите близки сте твърде съобразителни, за да се хванете на дипфейк, грешите. Изкуственият интелект вече е толкова добър, че вече не можете да се доверите на сетивата си, а престъпниците извършват подобни измами в мащабни размери.

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За щастие, този високотехнологичен проблем има нискотехнологично решение – такова, което може да ви спести цял живот съжаления.

Вашето семейство се нуждае от кодова дума, която да използвате, за да потвърдите самоличността си в момент на криза. Измамникът може и да разполага с гласа ви, но не знае вашите тайни. Експерти и жертви са категорични, че това е едно от най-важните неща, които можете да направите, за да останете в безопасност. Но сама по себе си паролата не е достатъчна.

Попитайте Бенц. Една от най-абсурдните подробности в нейната история е, че семейството ѝ вече е имало парола за точно такъв сценарий, когато е получила обаждането.

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„Просто не ми мина през ума да я поискам“, казва Бенц.

„Тези измами ви вкарват в такова състояние на паника, че не можете да мислите трезво“, допълва тя.

Това означава, че се нуждаете и от психическа подготовка. Тя е малко по-сложна, но съветите по-долу могат да помогнат.

Ако станете мишена, това може да се окаже един от най-важните съвети, които някога сте чели.

Каква е кодовата дума?

В САЩ загубите от онлайн измами и престъпления се оценяват на 148,2 милиарда долара за 2025 г., което е увеличение с близо 26% спрямо предходната година. Измамите с участието на ИИ са генерирали 6,3 милиарда долара от тази сума. Експертите казват, че те нарастват експоненциално.

„Това не е хипотетично“, казва Хани Фарид, съосновател на GetReal Security и един от водещите световни експерти по ИИ дипфейкове.

„Тези измами се извършват по целия свят“, казва Фарид.

„Представете си, че получавате обаждане в 02:00 ч. през нощта, гласова поща или видеоклип от близък човек, който казва, че е в беда“, казва той.

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„Или че вашият главен изпълнителен директор ви крещи, че се нуждае от помощ за влизане в системата. Средностатистическият потребител не е подготвен за това“, допълва той.

Фарид и други експерти са съгласни, че кодовата дума е най-лесният начин да се защитите.

„Със съпругата ми имаме парола. Ако някой от нас получи необичайно обаждане, я използваме, за да потвърдим самоличността си“, казва той.

Изберете нещо, което е лесно за помнене и трудно за отгатване. Вътрешните семейни шеги са сигурен избор.

„Ако съпругата ми се обади и ме помоли да купя мляко, няма да ѝ искам паролата“, казва Фарид.

„Но ако знам, че тя е на среща, или ако каже, че е претърпяла катастрофа и трябва да ѝ преведа пари – изобщо нещо необичайно – тогава я използваме“, казва той.

Но когато телефонът иззвъни и чуете любим човек в беда, стресът може да съсипе плановете ви. Трябва да знаете как и кога да реагирате.

Разпознайте червените флагове

Гари Шилдхорн, адвокат от Филаделфия, САЩ, избягва дипфейк измама през 2023 г. Преживяването е толкова разтърсващо, че в свободното си време той вече работи като доброволец за защита от измами.

„Има три червени флага“, казва Шилдхорн. Всички те имат една и съща цел: измамниците искат да ви изолират и да ви уплашат, така че да нямате време за мислене.

„Първият червен флаг е времето – всичко трябва да стане веднага“, казва той.

„Вторият е, че никога не искат проследими средства – ако искат биткойн, ваучери за подаръци или пари в брой, намеренията им са ясни. И третият е, че се опитват да контролират с кого говорите“, казва Шилдхорн.

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Познаването на белезите на класическата измама е от решаващо значение, но само информираността не е достатъчна.

„Едно от най-важните неща е как реагирате“, казва Брайън Лонг, съосновател на Adaptive Security, която създава програми за обучение по ИИ безопасност за компании.

„Трябва да подготвите психическия си модел за такъв сценарий“, казва Лонг.

И разбира се, трябва да се уверите, че вие и вашите близки няма да забравите кодовата дума.

Най-добрият начин за това е практикуването, но то не трябва да бъде изтощително.

Аз самият разговарям с експерти по измами от години и имам проста система: настройвам си напомняне на телефона, което се задейства на всеки три месеца. То ми напомня да подсещам семейството си за кодовата дума и ме кара мислено да проигравам кратък протокол за спешни обаждания: запази спокойствие, поискай паролата и се консултирай с някого, на когото имаш доверие, преди да предприемеш каквото и да било действие, казва Лонг.

„Споделям историята си, защото искам хората да знаят колко спешни, плашещи, психологически и реалистични могат да бъдат тези обаждания“, казва Бенц.

„Информираността е най-мощният инструмент“, допълва тя.

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