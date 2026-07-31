Измамниците вече клонират гласове и лица: как да не им дадете парите си

При подозрително обаждане не използвайте номера или линка, изпратени от непознатия – потърсете банката или близкия човек чрез вече потвърден контакт.

Фалшиво обаждане от „банката“, видео с познато лице, глас на близък човек, който спешно иска пари, или инвестиционна реклама с известна личност – финансовите измами стават все по-трудни за разпознаване заради изкуствения интелект.

Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари предупреждават, че престъпниците използват изкуствен интелект, за да създават по-убедителни съобщения, сайтове, профили, гласове и видеа.

Българската народна банка публикува отделно и предупреждение на европейските надзорни органи за рисковете при криптоактивите във връзка с прилагането на европейския регламент MiCA. Двете теми са свързани чрез опасността от измами, но не са едно и също предупреждение.

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Гласът може да е познат, но човекът – не

Една от най-опасните схеми е представянето за друго лице чрез т.нар. дълбоки фалшификации (deepfake) – изкуствено създадени изображения, видеа или аудиозаписи.

Измамниците могат да имитират гласа на член от семейството, банков служител, представител на държавна институция или известна личност. Обаждането обикновено е придружено от спешна история – проблем с банковата сметка, инцидент, нужда от незабавен превод или „последна възможност“ за инвестиция.

Фактът, че обаждащият се знае лични подробности, не доказва, че е човекът, за когото се представя. Част от информацията може да е събрана от социални мрежи, публични профили или изтекли бази данни.

Европейските надзорни органи съветват семействата дори да си уговорят тайна дума или израз, чрез който да проверят самоличността на близък човек при подозрително обаждане.

Фалшивите инвестиции изглеждат все по-професионално

Измамните инвестиционни и застрахователни оферти вече невинаги изглеждат неграмотно или подозрително. Изкуственият интелект позволява да бъдат създадени професионални реклами, документи, платформи и чатове, които наподобяват комуникацията на реална компания.

Често схемата започва с реклама в социална мрежа, която обещава висока печалба при нисък риск. В нея може да има снимка, видео или препоръка от известна личност, която никога не е участвала в рекламата.

След попълване на форма с жертвата се свързва „консултант“. Първоначално се иска малка сума, а после натискът за допълнителни преводи нараства. В измамната платформа дори може да се показва фиктивна печалба. Проблемът обикновено става ясен, когато човек поиска да изтегли парите си.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Фишингът вече няма задължително правописни грешки

Доскоро лошият език и странното оформление често издаваха фалшивите имейли. С помощта на изкуствен интелект измамниците могат да създават съобщения с правилен език, убедителен тон и оформление, което копира това на банка или финансова компания.

Линкът в съобщението може да отвори сайт, който почти напълно прилича на истинското интернет банкиране. Въведените там потребителско име, парола или код за потвърждение обаче отиват директно при измамниците.

Банките и финансовите институции няма да поискат по имейл, съобщение или телефон ПИН код, парола за онлайн банкиране или код за сигурност. Те няма да настояват и да инсталирате програма за отдалечен достъп или да споделите екрана си.

Романтичните измами също получават помощ от AI

При романтичните измами престъпниците изграждат фалшива самоличност и постепенно печелят доверието на жертвата. Изкуственият интелект им позволява да създават реалистични снимки, профили и съобщения, както и да поддържат разговори с повече хора едновременно.

След като връзката изглежда достатъчно близка, разговорът се насочва към пари – спешна нужда, лечение, пътуване или „сигурна“ инвестиция в криптоактиви.

Финансовата загуба не е единственият риск. Споделените лични данни могат да бъдат използвани за кражба на самоличност, теглене на кредити или нови измами срещу близки и приятели.

Внимавайте и с обещанията да ви върнат изгубените пари

След първата измама може да последва втора. При т.нар. измами за възстановяване на средства престъпниците се представят за служители на полицията, данъчната администрация, банка или финансов регулатор.

Те твърдят, че могат да върнат вече изгубените пари, но искат предварителна такса, „данък“, депозит или разход за обработка. Това е нов опит жертвата да бъде измамена.

Какво да направите при съмнение

Не бързайте да превеждате пари, да отваряте линкове или да предоставяте лични и банкови данни. Прекратете разговора и потърсете банката, компанията или близкия човек чрез номер и канал, които вече познавате – не чрез предоставените от обаждащия се контакти.

Проверявайте самостоятелно дали инвестиционният посредник или доставчикът на финансови услуги е лицензиран. Професионално изглеждащият сайт не е доказателство, че зад него стои реална компания.

При вече извършен подозрителен превод трябва незабавно да уведомите обслужващата банка по официалните ѝ канали, за да се провери дали операцията може да бъде спряна или върната. След това сменете паролите на всички засегнати профили и подайте сигнал в полицията.

При инвестиции в криптоактиви проверявайте дали платформата е лицензирана в ЕС, защото регламентът MiCA не премахва риска от резки загуби, измами и хакерски атаки. Източник: istock

БНБ предупреждава отделно и за криптоактивите

В публикуваното от БНБ предупреждение европейските надзорни органи посочват, че дори след въвеждането на MiCA много криптоактиви остават нестабилни и високорискови.

Сред опасностите са резките движения на цените, липсата на достатъчна ликвидност, заблуждаващата реклама, фалшивите схеми и хакерските атаки. Защитата на потребителите може да бъде ограничена, особено когато услугата се предлага от дружество извън ЕС или от доставчик, който не е лицензиран по MiCA.

Регулаторите препоръчват предварително да се проверява дали доставчикът фигурира в регистъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари и за какви услуги точно е лицензиран.

Изкуственият интелект не е създал финансовите измами, но ги прави по-бързи, по-евтини и по-убедителни. Затова познатото лице, гласът или логото вече не са достатъчно доказателство. Най-сигурната реакция остава проста: спрете, проверете по независим канал и едва тогава действайте.