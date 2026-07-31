Парите ни

Измамниците вече клонират гласове и лица: как да не им дадете парите си

Европейските надзорни органи предупреждават, че изкуственият интелект прави финансовите измами по-убедителни и по-трудни за разпознаване

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

31 юли 2026, 17:19
Измамниците вече клонират гласове и лица: как да не им дадете парите си
При подозрително обаждане не използвайте номера или линка, изпратени от непознатия – потърсете банката или близкия човек чрез вече потвърден контакт.   
Източник: IStock

Фалшиво обаждане от „банката“, видео с познато лице, глас на близък човек, който спешно иска пари, или инвестиционна реклама с известна личност – финансовите измами стават все по-трудни за разпознаване заради изкуствения интелект.

Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари предупреждават, че престъпниците използват изкуствен интелект, за да създават по-убедителни съобщения, сайтове, профили, гласове и видеа.

Българската народна банка публикува отделно и предупреждение на европейските надзорни органи за рисковете при криптоактивите във връзка с прилагането на европейския регламент MiCA. Двете теми са свързани чрез опасността от измами, но не са едно и също предупреждение.

Десетки българи жертва на фишинг атака с изкуствен интелект

Гласът може да е познат, но човекът – не

Една от най-опасните схеми е представянето за друго лице чрез т.нар. дълбоки фалшификации (deepfake) – изкуствено създадени изображения, видеа или аудиозаписи.

Измамниците могат да имитират гласа на член от семейството, банков служител, представител на държавна институция или известна личност. Обаждането обикновено е придружено от спешна история – проблем с банковата сметка, инцидент, нужда от незабавен превод или „последна възможност“ за инвестиция.

Фактът, че обаждащият се знае лични подробности, не доказва, че е човекът, за когото се представя. Част от информацията може да е събрана от социални мрежи, публични профили или изтекли бази данни.

Европейските надзорни органи съветват семействата дори да си уговорят тайна дума или израз, чрез който да проверят самоличността на близък човек при подозрително обаждане.

Фалшивите инвестиции изглеждат все по-професионално

Измамните инвестиционни и застрахователни оферти вече невинаги изглеждат неграмотно или подозрително. Изкуственият интелект позволява да бъдат създадени професионални реклами, документи, платформи и чатове, които наподобяват комуникацията на реална компания.

Често схемата започва с реклама в социална мрежа, която обещава висока печалба при нисък риск. В нея може да има снимка, видео или препоръка от известна личност, която никога не е участвала в рекламата.

След попълване на форма с жертвата се свързва „консултант“. Първоначално се иска малка сума, а после натискът за допълнителни преводи нараства. В измамната платформа дори може да се показва фиктивна печалба. Проблемът обикновено става ясен, когато човек поиска да изтегли парите си.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Фишингът вече няма задължително правописни грешки

Доскоро лошият език и странното оформление често издаваха фалшивите имейли. С помощта на изкуствен интелект измамниците могат да създават съобщения с правилен език, убедителен тон и оформление, което копира това на банка или финансова компания.

Линкът в съобщението може да отвори сайт, който почти напълно прилича на истинското интернет банкиране. Въведените там потребителско име, парола или код за потвърждение обаче отиват директно при измамниците.

Банките и финансовите институции няма да поискат по имейл, съобщение или телефон ПИН код, парола за онлайн банкиране или код за сигурност. Те няма да настояват и да инсталирате програма за отдалечен достъп или да споделите екрана си.

Романтичните измами също получават помощ от AI

При романтичните измами престъпниците изграждат фалшива самоличност и постепенно печелят доверието на жертвата. Изкуственият интелект им позволява да създават реалистични снимки, профили и съобщения, както и да поддържат разговори с повече хора едновременно.

След като връзката изглежда достатъчно близка, разговорът се насочва към пари – спешна нужда, лечение, пътуване или „сигурна“ инвестиция в криптоактиви.

Финансовата загуба не е единственият риск. Споделените лични данни могат да бъдат използвани за кражба на самоличност, теглене на кредити или нови измами срещу близки и приятели.

Внимавайте и с обещанията да ви върнат изгубените пари

След първата измама може да последва втора. При т.нар. измами за възстановяване на средства престъпниците се представят за служители на полицията, данъчната администрация, банка или финансов регулатор.

Те твърдят, че могат да върнат вече изгубените пари, но искат предварителна такса, „данък“, депозит или разход за обработка. Това е нов опит жертвата да бъде измамена.

Какво да направите при съмнение

Не бързайте да превеждате пари, да отваряте линкове или да предоставяте лични и банкови данни. Прекратете разговора и потърсете банката, компанията или близкия човек чрез номер и канал, които вече познавате – не чрез предоставените от обаждащия се контакти.

Проверявайте самостоятелно дали инвестиционният посредник или доставчикът на финансови услуги е лицензиран. Професионално изглеждащият сайт не е доказателство, че зад него стои реална компания.

При вече извършен подозрителен превод трябва незабавно да уведомите обслужващата банка по официалните ѝ канали, за да се провери дали операцията може да бъде спряна или върната. След това сменете паролите на всички засегнати профили и подайте сигнал в полицията.

При инвестиции в криптоактиви проверявайте дали платформата е лицензирана в ЕС, защото регламентът MiCA не премахва риска от резки загуби, измами и хакерски атаки.
При инвестиции в криптоактиви проверявайте дали платформата е лицензирана в ЕС, защото регламентът MiCA не премахва риска от резки загуби, измами и хакерски атаки. Източник: istock

БНБ предупреждава отделно и за криптоактивите

В публикуваното от БНБ предупреждение европейските надзорни органи посочват, че дори след въвеждането на MiCA много криптоактиви остават нестабилни и високорискови.

Сред опасностите са резките движения на цените, липсата на достатъчна ликвидност, заблуждаващата реклама, фалшивите схеми и хакерските атаки. Защитата на потребителите може да бъде ограничена, особено когато услугата се предлага от дружество извън ЕС или от доставчик, който не е лицензиран по MiCA.

Регулаторите препоръчват предварително да се проверява дали доставчикът фигурира в регистъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари и за какви услуги точно е лицензиран.

Изкуственият интелект не е създал финансовите измами, но ги прави по-бързи, по-евтини и по-убедителни. Затова познатото лице, гласът или логото вече не са достатъчно доказателство. Най-сигурната реакция остава проста: спрете, проверете по независим канал и едва тогава действайте.

Автор: Маргарита Костадинова
финансови измами изкуствен интелект фишинг deepfake дълбоки фалшификации криптоактиви инвестиционни измами кражба на самоличност БНБ киберсигурност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”

Оцеляване по чудо: Гол мъж скочи с „импровизиран парашут“ от върха на Бруклинския мост

Оцеляване по чудо: Гол мъж скочи с „импровизиран парашут“ от върха на Бруклинския мост

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя София - Варна

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя София - Варна

Мистерията „Титу Сингх“: Момчето, което твърдеше, че помни миналия си живот и своето убийство

Мистерията „Титу Сингх“: Момчето, което твърдеше, че помни миналия си живот и своето убийство

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BMW ще залее пазара с нови автомобили до края на 2027 г.

BMW ще залее пазара с нови автомобили до края на 2027 г.

carmarket.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 1 ден
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 1 ден
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 1 ден
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Newsweek: Съседите на Путин се готвят за &bdquo;тотална война&ldquo;</p>

Newsweek: Съседите на Путин се готвят за „тотална война“, Европа трябва да си вземе бележка

Свят Преди 1 час

Докато Западът разчита само на отбранителни бюджети, Полша и Балтийските страни изграждат модел на пълна готовност за конфликт

Разследват насилие над деца в ясла в София

Разследват насилие над деца в ясла в София

България Преди 1 час

Спор дали дърпането на уши е насилие

Шишков: Ще проектираме и изградим 800 км нови пътища, бъдещите магистрали ще се дават на концесия

Шишков: Ще проектираме и изградим 800 км нови пътища, бъдещите магистрали ще се дават на концесия

България Преди 1 час

Според Шишков именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища

Контейнерите са спрени, преди свързаното с разследването оборудване да бъде пренасочено и изнесено от България.

Разследват измама с евросредства: България спря 12 контейнера за над 2 млн. долара

Парите ни Преди 1 час

Над 3800 литиево-йонни съоръжения са задържани на пристанищата във Варна и Бургас

А1 затвърди лидерството си като най-голямата технологична компания и системен интегратор

А1 затвърди лидерството си като най-голямата технологична компания и системен интегратор

Любопитно Преди 2 часа

При опасно високи температури работодателят трябва да осигури повече почивки, напитки и подходящо място за разхлаждане.

Шефът не може просто да ви остави в жегата: какво е длъжен да осигури

Парите ни Преди 2 часа

Руснак, задържан в България, е обвинен за мощния взрив в Ливан

Руснак, задържан в България, е обвинен за мощния взрив в Ливан

Свят Преди 2 часа

"Хизбула" се противопостави на разследването на трагедията, станала преди 6 години

Криптопортфейлът не съхранява самите виртуални монети, а ключовете, чрез които собственикът може да нарежда прехвърлянето им

Какво е криптопортфейл и защо достъпът до него може да струва милиони

Парите ни Преди 3 часа

Версия за убийството на бизнесмена Владимир Янков насочи вниманието към начина, по който се съхраняват и прехвърлят криптоактиви

Снимката е илюстративна

Син държал мъртвата си майка във фризер 3 години, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 3 часа

Съдът във Великобритания го осъди на над 2 години затвор, след като мъжът задигна над 78 000 паунда от държавата

,

УАМ: Пет конвоя с хуманитарна помощ от ОАЕ влязоха в ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Прегрява ли икономиката: България е с втората най-висока инфлация в Еврозоната

Прегрява ли икономиката: България е с втората най-висока инфлация в Еврозоната

България Преди 3 часа

Финансов анализатор обяснява основните фактори, оказващи влияние

За лидерството и професионалния път „от извора“: Стажантите на Vivacom се срещнаха с главния изпълнителен директор Асен Великов

За лидерството и професионалния път „от извора“: Стажантите на Vivacom се срещнаха с главния изпълнителен директор Асен Великов

Любопитно Преди 3 часа

Тази година събитието премина в интерактивен формат, който насърчи стажантите да мислят креативно и да се включат активно в разговора

,

Берлин след мигрантската вълна в Сеута: Необходими са съвместни европейски усилия

Свят Преди 3 часа

Говорител на германското правителство предупреди, че ситуацията по външните граници на ЕС остава нестабилна, и призова за спешни мерки срещу незаконната миграция

Щастлива развръзка: Откриха 4-годишния Марти, който изчезна с кучето си край село Радово

Щастлива развръзка: Откриха 4-годишния Марти, който изчезна с кучето си край село Радово

България Преди 3 часа

Детето бе в неизвестност часове наред; акцията по търсенето приключи успешно

Любов с повторение: 9 известни двойки, които се ожениха два пъти един за друг

Любов с повторение: 9 известни двойки, които се ожениха два пъти един за друг

Любопитно Преди 3 часа

Разводът не винаги означава окончателен край. Историята на Холивуд познава редица известни личности, които са решили да дадат втори шанс на брака си със същия човек — от драматични раздели до трайни съюзи, продължили десетилетия

Краля на рока: Тръмп се превъплъти в Елвис Пресли и предизвика скандал

Краля на рока: Тръмп се превъплъти в Елвис Пресли и предизвика скандал

Свят Преди 3 часа

Публикацията, вдъхновена от легендарния концерт „Aloha from Hawaii“, предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Това е поредният случай, в който американският президент използва AI изображения, за да се сравни с икони от поп културата

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
1

Изпратихме най-хладния юли за последните 7 години

sinoptik.bg
1

На прага ли сме на супер Ел Ниньо?

sinoptik.bg

В Испания: Иво Димчев представя страната ни на най-големия международен музикален форум

Edna.bg

Мечтал е да стане тенисист: Артистът с много лица Руши Видинлиев на 46

Edna.bg

НА ЖИВО: Етър - Янтра, състави

Gong.bg

В Реал Мадрид са оптимисти за Винисиус, измислили са начин как да му плащат огромната заплата

Gong.bg

Камион падна от мост на магистрала „Струма” (СНИМКА)

Nova.bg

Установено е трето заразно огнище на морбили в Угърчин

Nova.bg