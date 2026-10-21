Филип Лейн: Колкото повече светът ползва еврото, толкова по-лесно ЕЦБ ще удържа инфлацията

По-широкото използване на еврото в света помага на Европейската централна банка (ЕЦБ) да постигне ценова стабилност. Това заяви главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн в реч в Шанхай, публикувана на сайта на банката.

По думите му засилената международна роля на еврото увеличава въздействието на паричната политика на еврозоната извън нейните граници и така влияе както на чуждестранното, така и на вътрешното търсене.

Той говори на обяд на CF40-Euro50 под надслов „Паричната система отвъд долара“.

Как работи механизмът

Главният икономист на ЕЦБ обясни връзката с конкретен пример. Когато ЕЦБ затяга паричната политика, на чуждестранните компании и институции им става по-скъпо да се финансират в евро.

Това натиска търсенето в икономиките, които използват еврото – особено при емитирането на дълг, фактурирането на търговски сделки и финансирането на оборотен капитал. По-слабото търсене в чужбина се връща обратно в еврозоната и засилва ефекта от по-високите лихви.

Освен това по-силната международна роля на еврото намалява чувствителността на вносните цени в еврозоната към външни сътресения, защото насърчава фактурирането в евро.

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До 50 млрд. евро за всяка централна банка

Един от инструментите за укрепване на еврото са т.нар. линии за ликвидност – механизми, чрез които ЕЦБ осигурява евро на централни банки извън еврозоната в случай на криза.

Тази година ЕЦБ разшири механизма си EUREP, по който отпуска евро на чуждестранни централни банки срещу висококачествено обезпечение в евро. По новите правила по принцип всички централни банки имат постоянен достъп до него, освен ако не бъдат изключени заради пране на пари, финансиране на тероризъм или международни санкции.

Максималният размер на линията за една централна банка е 50 млрд. евро. Сделките са със срок от един ден до една седмица и могат да бъдат удължавани.

Над 30 централни банки са проявили интерес към механизма през последните шест месеца. Първите чуждестранни централни банки са били включени в него в началото на октомври, а средства ще могат да теглят от четвъртото тримесечие на 2026 г.

Ползата за пазара на облигации

Механизмът ще има силен положителен ефект върху пазара на облигации в евро, смята главният икономист на ЕЦБ. EUREP насърчава чуждестранните централни банки да държат дълг в евро, включително по-дългосрочни облигации и книжа на по-малко ликвидни държави от еврозоната.

„Аргументите на паричната политика в полза на линиите за ликвидност се подсилват от тяхното динамично взаимодействие с други сфери на политиката“, посочи той.

Суаповите линии – другият вид линии за ликвидност – според него трябва да се предоставят само на централни банки, които със сигурност могат да изплатят дълга си в евро и са подкрепени от държава с висок кредитен рейтинг.