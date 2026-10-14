Инфлацията е 5,7%, картофите и горивата поскъпнаха

Годишната инфлация в България за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 5,7%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Месечната инфлация е отрицателна – минус 0,2%.

Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4,2%, а средногодишната за периода октомври 2025 – септември 2026 г. – 5,1%.

Измерена с Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който е сравнимата мярка за инфлацията в ЕС и еврозоната, годишната инфлация за септември е 5,6%, а месечната – 0,0%. Инфлацията от началото на годината по ХИПЦ е 4,9%, а средногодишната – 4,2%.

За най-бедните 20% от домакинствата цените са се повишили. Индексът на малката кошница, който обхваща 100 жизненонеобходими стоки и услуги, отчита месечен ръст от 0,4% и годишен – от 2,1%. В кошницата хранителните продукти са поскъпнали с 1,1% за месец, услугите – с 0,1%, а нехранителните стоки са поевтинели с 0,7%.

Почивките поевтиняха, транспортът поскъпна

Най-силен спад има в група „Развлечения, спорт и култура“ – с 10,2%, следвана от „Услуги на ресторанти и хотели“ – с 1,1%, и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството“ – с 0,5%. Пакетните услуги за почивка са поевтинели с 15,8%, услугите по настаняване – с 11,6%, а международните полети – с 10,2%.

Инфлацията се ускорява до 5,1%: Дизелът и винетките дърпат цените нагоре

Най-много са поскъпнали стоките и услугите в група „Транспорт“ – с 3,7%, „Образователни услуги“ – с 3,2%, и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – с 1,1%. Хранителните продукти и безалкохолните напитки са с 0,7% по-скъпи, а група „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ – с 0,4%. Цените в група „Здравеопазване“ остават без промяна.

Горивата поскъпнаха с над 5%

При нехранителните стоки най-голям е ръстът при горивата: метанът за автомобили е поскъпнал със 7,4%, бензинът А95Н – с 6,4%, бензинът А100Н – с 5,6%, дизелът – с 5,5%, а газът пропан-бутан – с 3,9%. По-скъпи са и висшето образование (с 4%), централното газоснабдяване (с 3,6%), пелетите (с 2,7%), въглищата (с 1,7%) и дървата за отопление (с 1,2%).

Поевтинели са битовата техника и електрониката – прахосмукачките с 3,3%, климатиците с 2,6%, телевизорите с 2,4%, пералните и сушилните машини с 1,8%.

Кои храни поскъпнаха и кои поевтиняха

При храните най-рязко са поскъпнали картофите – с 36,5%, краставиците – с 22%, тиквичките и патладжаните – с 12,4%, и дините и пъпешите – с 6,1%. По-скъпи са и хлябът „Добруджа“ (с 1,4%), пълномасленото прясно мляко (с 1,3%), свинското месо (с 1,1%) и доматите (с 1,1%).

Най-много са поевтинели гроздето – с 11,2%, пиперът – с 10,3%, цитрусите – с 3,4%, и зрелият лук – с 3,2%. По-евтини са и макаронените изделия, ябълките, бананите, рибата, кафето, яйцата и олиото.

Лекари и зъболекари – по-скъпи

Лекарствените продукти са поевтинели с 0,4%, а стоматологичните услуги са поскъпнали с 1%, лекарските услуги и тези на медицинските лаборатории – с по 0,9%.

Натрупаната инфлация за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 12,9%, а за последните пет години (спрямо септември 2021 г.) – 42,4%, сочат данните на НСИ.