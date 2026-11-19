Н ово изследване разкрива, че за повечето американци, които посрещат гости по празниците, стресът от подготовката засенчва празничното настроение. Значителна част от домакините прекарват повече време в чистене, отколкото в общуване със своите близки, което повдига въпроси за социалния натиск и цената на перфектното тържество.

Според проучване, обхванало 2000 пълнолетни американци, които организират празнични събирания, 58% споделят, че стресът от домакинството се отразява негативно на духа им. Данните са събрани от Talker Research по поръчка на компанията Roborock и анализират навиците и предизвикателствата, свързани с посрещането на гости, както съобщава New York Post.

Цената на гостоприемството: Изгубено време и повишен стрес

Анализът на данните показва, че домакините отделят средно 10 часа за почистване преди събитието и още толкова след него. Това се равнява на общо 20 часа труд, или два и половина работни дни, посветени само на поддържането на реда по време на празничния сезон. Почти половината от анкетираните (49%) признават, че прекарват повече време в чистене, отколкото в компанията на гостите си.

Това натоварване има и емоционална цена. 56% от домакините смятат, че губят ценно време със своите близки, като жертват възможността да се отпуснат, да разговарят с гостите си или да се насладят на храната (по 36% за всяка от тези дейности). Ситуацията се усложнява от факта, че половината от анкетираните се справят с цялото почистване сами.

Проучването идентифицира и основните източници на напрежение. Готвенето е посочено като най-стресиращо от 37% от участниците, а почистването преди пристигането на гостите – от 25%. Най-голямо внимание се отделя на дневната (42%), следвана от банята (37%) и кухнята (36%). Самата кухня е особено критична зона, където 41% са приключвали с подготовката на храната в последния момент.

Holiday hosts spend more time cleaning and enjoying company, new survey suggests https://t.co/s9s2XKTXaC https://t.co/HImV57v0R6 — New York Post (@nypost) November 18, 2026

Хаосът в последния момент не е необичаен. Една четвърт от домакините (25%) изпадат в трескаво чистене с прахосмукачка и моп непосредствено преди събитието, а една пета (19%) се борят с космите от домашни любимци минути преди звънецът да иззвъни. По данни на изследването, един на всеки седем домакини дори е отлагал началото на събирането, защото домът не е бил достатъчно чист.

Между провала и удовлетворението: Противоречивите емоции на домакините

Въпреки щателното планиране, близо една трета от анкетираните (29%) твърдят, че празничните събирания протичат по план в по-малко от половината случаи. Сред споделените провали са истории за „изцяло забравена за почистване стая“, „прекъсване на тока по време на вечерята“ и „разлято ястие точно при пристигането на гостите“. Тези инциденти допълнително допринасят за усещането за стрес.

Въпреки това усилията се смятат за оправдани. Домакините изпитват удовлетворение, когато съберат хората заедно (27%), когато имат възможност да наваксат с близките си (25%) и когато изпитат чувство за постижение от добре организираното събитие (20%).

Търсене на баланс и бъдещи решения

В стремежа си да намерят баланс, домакините заявяват, че биха искали да се научат да молят семейството си за помощ по-често (37%) и да разпределят почистването в рамките на няколко дни (31%). Най-желаната помощ е свързана с готвенето и подготовката на храната (26%), но също и с по-рутинни задачи като чистенето с прахосмукачка (14%).

„Празниците трябва да са свързани със създаването на спомени, но за много американци работата по домакинството затруднява пълноценното наслаждаване на тези моменти“, коментира Джесика Назири, говорител на Roborock. Според нея, намирането на начини за опростяване на ежедневните задачи може да помогне на хората да бъдат по-присъстващи с тези, които обичат. „Технологиите за интелигентен дом играят важна роля за намаляване на времето, прекарано в повтарящи се домакински задължения“, добавя тя.