Р уските сили са нанесли удари с дронове по съоръжения на украинската енергийна и пристанищна инфраструктура, както и по товарни кораби, обслужващи Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Ведомството обяви, че руските удари са засегнали две електроенергийни подстанции в Одеска област, съоръжения за съхранение на гориво на пристанището в Черноморск и товарен кораб, който по сведения на Русия е превозвал стоки с двойно предназначение към Одеса.

От министерството допълват, че руските сили са поразили също подстанция в североизточния украински град Суми, която е снабдявала с електричество съоръжения на украинската отбранителна промишленост и логистични центрове.

Междувременно беше съобщено, че съоръжения за съхранение на нефт в Република Татарстан в Русия са станали обект на украинска атака с дронове.

Щети бяха нанесени и на няколко обекта на гражданската инфраструктура, но при атаката не е имало загинали или ранени, информират местните власти.

В същото време украинската армия е нанесла удар с дронове срещу Курск, а от една сграда в центъра на града се издига дим, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинщайн. С население от близо 440 000 души Курск се намира само на 88 километра от границата с Украйна и Сумска област, отбелязва Ройтерс.