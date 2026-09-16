Целувка между Тръмп и Натали Харп: Истина или измама с AI

И зображения, за които се твърди, че показват как президентът Доналд Тръмп целува своята изпълнителна асистентка Натали Харп на игрище за голф, се разпространиха широко в социалните мрежи, предизвиквайки въпроси дали са автентични.

Изображенията се появиха на фона на засилено внимание към Харп и нейните работни отношения с Тръмп. Този месец Белият дом защити коледни подаръци на стойност 45 000 долара за Харп и още двама съветници, разкрити във финансови декларации, публикувани от администрацията.

Говорител наскоро заяви пред Newsweek, че те са били „напълно допустими според съответните правни и етични стандарти“.

Това се случи, след като сенаторът демократ Джон Ософ от Джорджия критикува отношенията на Тръмп с Харп по време на митинг през август, обвинявайки го, че предпочита „да пътува с Натали“, вместо да върши работата си. В последващо интервю той каза, че конкретно е споменал Харп, защото е чул, че я наричат „неговото одеяло за сигурност“, и добави, че висшите съветници „не му казват това, което трябва да чуе“.

Белият дом не е реагирал публично на изображенията.

„Това очевидно е фалшива снимка. Разбира се, това идва от демократите, които нямат нищо съществено и вместо това разпространяват фалшиви изображения“, заяви служител на Белия дом пред Newsweek.

Твърдението

Множество публикации в социалните мрежи споделиха две изображения, за които се твърди, че показват как Тръмп прегръща и целува Харп на игрище за голф.

Изображенията се разпространяваха заедно с коментари, третиращи предполагаемата среща като автентична, включително твърдения, че Тръмп и Харп са имали интимни отношения.

Други потребители поставиха под въпрос дали снимките не са създадени с помощта на изкуствен интелект. Една публикация в X събра над 1,4 милиона гледания, докато други имат десетки хиляди.

Твърдението е, че изображенията са автентични и показват как Тръмп целува Харп на игрище за голф.

Here are the facts about this picture (via Newsweek).https://t.co/HUzDQFUNVB — Jim Santos (@dajjgrinch) September 15, 2026

Фактите

Нито една утвърдена новинарска организация, официален фотограф на Белия дом или фотографска агенция не е посочена като източник на нито едно от двете изображения. Търсенето в материали на Белия дом и снимки, публикувани от AP, Reuters и Getty Images, не откри съответстващо изображение от предполагаемата среща.

Двете циркулиращи снимки изглеждат като версии на една и съща сцена, а не като независими фотографии, потвърждаващи се една друга. Едната е по-ясна, докато другата е замъглена и съдържа по-малко детайли, които могат да бъдат проучени.

Версията с по-висока резолюция съдържа редица визуални аномалии, свързани с генерираните от AI изображения. Видимата ръка на Харп изглежда има шест пръста, докато части от голф оборудването и фонът нямат последователни форми и детайли. Изображението с по-ниска резолюция е твърде деградирало, за да се видят ясно някои от тези аномалии, но замъгляването на дадено изображение не доказва, че основната сцена е автентична.

Newsweek също така предостави и двете версии на Grok, AI асистента, разработен от xAI. Неговата оценка съответства на аномалиите, очертани по-горе. Grok заяви, че нито една отделна аномалия не доказва фалшификация, но заключи, че комбинираните доказателства са характерни за генерирано от AI изображение, което впоследствие е било замъглено или компресирано.

Newsweek допълнително поиска от ChatGPT да оцени файловете. Той заяви, че описаните по-горе аномалии съответстват на AI генериране или значителна дигитална манипулация и не откри полезни метаданни за камера, дата, местоположение или редактиране, вградени в нито едно от изображенията. ChatGPT предупреди, че метаданните често се премахват по време на онлайн споделяне и затова не могат да решат въпроса сами, но оцени фалшификацията като по-вероятното обяснение.

Инструментът за проверка на OpenAI не откри воден знак SynthID или доверен C2PA запис, свързващ изображението с продукти на OpenAI, но предупреди, че това не изключва създаването му с друга AI система.

Харп наистина работи близо до Тръмп и го е придружавала на публични събития и голф излизания, но автентичните фотографии на двамата заедно не удостоверяват циркулиращите изображения и не подкрепят твърденията за интимни отношения. В нейната официална финансова декларация тя е посочена като „специален асистент на президента и изпълнителен асистент на президента“.

Общественото внимание към Харп се засили, след като Ософ я спомена, докато критикуваше работните навици и пътуванията на Тръмп. Сара Матюс, заместник-прессекретар на Белия дом по време на първия мандaт на президента Доналд Тръмп, заяви в предаването Laura Coates Live по CNN през август, че близостта на Харп до Тръмп е „алармирала“ Тайните служби и е обезпокоила кампанията му през 2024 г.

Миналата седмица Белият дом нарече журналиста Аарон Рупар „болен, луд маниак“, след като той публикува в X снимка на Харп от прием за добре дошъл на Тръмп в резиденцията на американския посланик в Дъблин, заедно с текста: „Вижте кой пътува до Ирландия! #TravelWithNatalie“.

Вниманието около Харп помага да се обясни защо предполагаемите фотографии са се разпространили, но нищо от това не установява, че изображенията са автентични или че Тръмп и Харп имат интимни отношения.

Изводът

Снимката е фалшива! Изображенията не показват автентично как Тръмп целува Харп на игрище за голф. Не е установен потвърден източник на предполагаемите фотографии, а по-ясната версия съдържа визуални аномалии, свързани с генерирането от AI, включително нещо, което изглежда като шести пръст на ръката на Харп. Двете снимки са версии на една и съща непотвърдена сцена, а не отделни изображения, потвърждаващи, че срещата се е състояла.