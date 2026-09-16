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„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

Въпреки милиардите на сина си, Мей Мъск продължава да работи по 4 часа на ден и предпочита дюшека на пода пред луксозните хотели

16 септември 2026, 11:54
„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му
Източник: Getty Images

78-годишната майка на най-богатия човек в света издаде нова мемоарна книга, в която разкрива спартанския си начин на живот и пътя от пълната мизерия до световните модни подиуми.

Илон Мъск е известен с това, че няма собствен запечатан дом и често спи по диваните на приятели или в скромни временни постройки край площадките за ракети. Оказва се, че тази скромност и адаптивност са чиста генетика.

Неговата 78-годишна майка, супермоделът Мей Мъск, разкрива, че за нея спартанските условия са нещо напълно естествено. Израснала на къмпинг в пустинята Калахари, тя е прекарвала нощите си по диваните на познати чак до 60-ата си годишнина.

„Ако имам диван или просто един дюшек на пода, това ми е напълно достатъчно. Да спиш на пода, но да имаш покрив над главата си - ето това е истински лукс“, споделя Мей. Тя разкрива, че когато гостува на Илон в ракетната база Starbase на SpaceX в Тексас, най-редовно спи в... гаража.

От насилието в Южна Африка до световната мода

Суровият живот оформя нейния несантиментален подход към живота. В 30-те си години Мей събира кураж да напусне бащата на Илон - Еррол Мъск, когото описва като тормозещ я физически и психически съпруг. Останала сама, тя започва да работи на няколко места едновременно като диетолог и модел в Южна Африка и Канада, за да изхрани Илон, по-малкия му брат Кимбал и дъщеря си Тоска.

„Можеш да минеш без скъпи вечери, без кино и без маркови дрехи, стига около теб да няма някой злобен човек, който постоянно да ти крещи“, категорична е тя.

Днес, на 78 години, Мей преживява най-добрите десетилетия от живота си. През 2022 г. тя стана най-възрастната жена, позирала за бански на Sports Illustrated, а днес е лице на козметичния гигант CoverGirl. Въпреки огромното богатство на сина си, тя продължава да работи по четири часа всяка сутрин, сама управлявайки профилите си в социалните мрежи и ангажиментите си без екип от асистенти.

„Той е гений, но за мен си остава син“

Запитана за най-големия си син, Мей си спомня с усмивка как преди години той слязъл за закуска и споделил, че не е спал цяла нощ, защото е проектирал ракети. „И какво да му отговоря? Нямам експертизата за това, затова просто му направих бъркани яйца“, разказва с хумор тя.

Мей обаче твърди, че под строгата обвивка на милиардера се крие изключително любвеобилен баща: „Когато е с децата си, никой друг за него не съществува. Той просто играе с тях. Той е забавен, сладък, но и гений от световна класа.“

Днес Мей не смята да се пенсионира и обикаля света от Хонконг до Буенос Айрес, подкрепяйки сина си срещу медийните атаки. „Седемдесетте ми години са най-доброто време в живота ми. Забавлението тепърва предстои!“, завършва тя.

Източник: The Post    
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