Любопитно

Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

Канарите завоюваха втора поредна победа

16 септември 2026, 11:30
Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

П лемето на Вулканите завърши последно в сблъсъка за неприкосновеност в „Игри на волята”. Отборът на Канарите пък продължи впечатляващото си представяне на Арената след втора поредна победа в надпреварата. След като в понеделник извоюваха Резиденцията в битката за територия, Зелените отново се добраха до ценен успех.

По време на съревнованието за спасение участниците се изправиха пред поредица от тежки предизвикателства и три логически задачи. Въпреки изоставането в средата на двубоя, Зелените съумяха да се доберат до успеха. След това Вулканите допуснаха грешка в един от елементите и позволиха на Ураганите да грабнат второто място.

На последвалия племенен съвет на Вулканите номинирани бяха Теодора и Мария, а след равенство на гласовете между капитана Красимир и бившата гимнастичка Константинели, лидерът на отбора избра да изпрати себе си на битка за спасение.

Приключенията в Дуранкулак продължават още тази вечер от 20:00 ч. по NOVA с екстремен футболен дуел за Сините и Зелените, както и нова битка между Обречените, след която не един, а двама воини ще станат част от голямата игра.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Игри на волята Риалити шоу Вулкани Канари Племенен съвет Битка за неприкосновеност Номинации NOVA Дуранкулак Красимир
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Сигнал за тревога в Европа: Фон дер Лайен предлага „Член 4“, какво означава това?

Сигнал за тревога в Европа: Фон дер Лайен предлага „Член 4“, какво означава това?

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD показа тежък влекач за Европа, който бие Tesla по основните параметри

BYD показа тежък влекач за Европа, който бие Tesla по основните параметри

carmarket.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 14 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 16 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 14 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хашим Тачи

Хага обявява присъдата срещу Хашим Тачи и трима бивши командири на АОК

Свят Преди 6 минути

Специализираните състави за Косово обявяват решението по делото за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Парите ни Преди 11 минути

Работодателската организация настоява производителността, покупателната способност и възможностите на бизнеса да тежат при определянето на размера

Снимката е илюстративна

Предлагат компенсация от 0,20 евро за литър бензин и дизел за всички граждани

България Преди 58 минути

Мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, а ще се покрие от високите приходи от ДДС, обяви Ивайло Мирчев. От ДБ настояват правителството да я въведе до края на седмицата и инициират проверка на „Лукойл“.

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Свят Преди 1 час

Фон дер Лайен заяви, че целта е търговските потоци да бъдат утроени и времето за транзит на стоки значително да се съкрати до 2030 г.

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Парите ни Преди 1 час

Щерьо Ножаров предупреди, че разходите продължават да растат, а обслужването на дълга се оскъпява

Бил Гейтс

Бил Гейтс с мрачна прогноза: Без регулация ИИ ще служи само на най-богатите

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола (в средата) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (вляво) посрещат премиерът на Канада Марк Карни (вдясно) в сградата на Европейския парламент в Страсбург

Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС

Свят Преди 1 час

Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти на крака в Европейския парламент в Страсбург

,

Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

Любопитно Преди 1 час

Лионел Меси бе включен в състава на Аржентина за своя официален прощален мач. Футболната суперзвезда ще облече фланелката на „гаучосите“ за последен път на 6 октомври в Буенос Айрес в приятелски двубой срещу отбора на Бенин

Плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.

Неочаквани разкрития за новия аятолах на Иран: Бил фен на Кристофър Нолан

Свят Преди 1 час

Шест месеца след началото на мандата си като аятолах на Иран, Моджтаба Хаменей не е давал публични интервюта и не се е появявал на нови снимки, но семейството на покойната му съпруга го представя като любител на киното

Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството

Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството

Любопитно Преди 1 час

Марк Карни

„Ще си водя записки“: Канадският премиер се пошегува преди речта на фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава

,

Тайна романтична среща: Тейлър Суифт преотстъпила дома си за Дакота Джонсън и Машин Гън Кели

Любопитно Преди 1 час

Актрисата от „50 нюанса сиво“ и ексцентричният рапър прекараха часове насаме, а близки до тях потвърждават, че между тях има силна химия

Очаква се поскъпване на хляба

Очаква се поскъпване на хляба

Парите ни Преди 2 часа

Производители засега задържат цените, но предупреждават, че натискът върху разходите расте

Кола с три 19-годишни момичета самокатастрофира край Малки чифлик, има ранени

Кола с три 19-годишни момичета самокатастрофира край Малки чифлик, има ранени

България Преди 2 часа

Три млади жени пострадаха на главния път София – Варна. Две от спътничките са настанени за лечение, като предстои едната да бъде преместена в столицата. По случая вече е започнато досъдебно производство

Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит

Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит

Любопитно Преди 2 часа

Албанската красавица от Шампионската лига показа безкрайното си лято край Адриатическо море пред 1.4 милиона последователи

ДБ настояват за компенсации заради високите цени на горивата

ДБ настояват за компенсации заради високите цени на горивата

България Преди 2 часа

От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Сандра Бълок се оказа първият човек, купил билет за кино по интернет

Edna.bg

14 години заедно: Йоанна Темелкова с любовно признание към Мартин Гяуров

Edna.bg

ЕП създава "Среден коридор" и организира Регионална среща на върха заедно с Румен Радев (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна

Nova.bg