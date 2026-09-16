Вулканите изпращат трима воини на номинации в “Игри на волята”

П лемето на Вулканите завърши последно в сблъсъка за неприкосновеност в „Игри на волята”. Отборът на Канарите пък продължи впечатляващото си представяне на Арената след втора поредна победа в надпреварата. След като в понеделник извоюваха Резиденцията в битката за територия, Зелените отново се добраха до ценен успех.

По време на съревнованието за спасение участниците се изправиха пред поредица от тежки предизвикателства и три логически задачи. Въпреки изоставането в средата на двубоя, Зелените съумяха да се доберат до успеха. След това Вулканите допуснаха грешка в един от елементите и позволиха на Ураганите да грабнат второто място.

На последвалия племенен съвет на Вулканите номинирани бяха Теодора и Мария, а след равенство на гласовете между капитана Красимир и бившата гимнастичка Константинели, лидерът на отбора избра да изпрати себе си на битка за спасение.

Приключенията в Дуранкулак продължават още тази вечер от 20:00 ч. по NOVA с екстремен футболен дуел за Сините и Зелените, както и нова битка между Обречените, след която не един, а двама воини ще станат част от голямата игра.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.