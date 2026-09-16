България

Предлагат компенсация от 0,20 евро за литър бензин и дизел за всички граждани

Мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, а ще се покрие от високите приходи от ДДС, обяви Ивайло Мирчев. От ДБ настояват правителството да я въведе до края на седмицата и инициират проверка на „Лукойл“.

16 септември 2026, 11:24
Предлагат компенсация от 0,20 евро за литър бензин и дизел за всички граждани
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

П редлагаме да има компенсация от 0,20 евро за гражданите за всеки литър обикновен бензин и дизелово гориво, и за пропан бутан, заредени на бензиностанция. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев. Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той. По думите му трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията „Лукойл“, и пътя на горивата до бензиностанциите. Мирчев допълни, че ще инициират такава проверка. 

Според Мирчев тази мярка е по възможностите на правителството и няма да увеличи дефицита и ще се компенсира много бързо от приходи от данък добавена стойност. „Призоваваме премиера Радев и правителството това да стане факт до края на тази седмица", каза още той. По думите му в момента заради високите цени приходите от ДДС компенсират напълно тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Ако цената се свали под нормалното ниво, ще се стимулира потреблението, а сега, когато цената на литър минава над две евро, това не е стимулиране на потреблението и започва да става непоносима за хората, каза още Мирчев.  

На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.  

Запитан за какво е знак това, че в пленарната зала днес депутатите отхвърлиха предложение за изслушване на премиера Румен Радев във връзка с националната сигурност, Мирчев каза, че е отхвърлено и искането за изслушване на министрите на отбраната и на вътрешните работи, както и на директора на ДАНС. По думите му това означава, че депутатите на "Прогресивна България" не просто пазят Радев, а приемат за нормално два военни склада на фирмата "Емко" да се взривят за 33 дни и това да е случайно. Това е огромна опасност за сигурността на страната и трябва да бъдат взети мерки, допълни Мирчев. Това, че се скриват от изслушване, означава само прикриване на истинските причини, смята той. По думите му партиите трябва да гледат в една посока и отговорно да се грижат за националната сигурност, да бъдат изслушани министрите, да се види какви мерки са взети, а не това, което се случва в момента - очевидно има коалиция, която „меко казано покрива това, което прави Русия в цяла Западна Европа, в случая в България“.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
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