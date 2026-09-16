Сигнал за тревога в Европа: Фон дер Лайен предлага „Член 4“, какво означава това?

„Хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, са все по-малко хибридни и все по-малко заплахи“, с тези думи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви предложението си за създаване на т.нар. „Член 4 на Европа“.

Идеята за новия „Протокол за сигурност при извънредни ситуации“ черпи вдъхновение директно от фундаменталния Северноатлантически договор (НАТО). Но какво всъщност означава това, каква е разликата с военната отбрана и какво засяга всеки европейски гражданин?

Какво представлява оригиналният Член 4 на НАТО?

В алианса НАТО има две ключови правила:

Член 5 е познатият принцип за колективна отбрана - военна атака срещу една страна е атака срещу всички.

Член 4 е т.нар. „червен телефон“. Той гласи, че всяка страна членка може незабавно да свика всички останали на извънредни консултации, ако сметне, че нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени.

При Член 4 от НАТО не се обявява автоматично война. Вместо това той задейства незабавна аларма: съюзниците сядат на масата, за да споделят разузнавателни данни, да анализират критична ситуация и да вземат общо решение как да помогнат - чрез дипломация, изпращане на техника, засилване на границите или затягане на санкции.

Какво представлява „Член 4 на Европа“?

Урсула фон дер Лайен иска Европейският съюз да създаде идентичен механизъм за цивилната и хибридната сигурност.

Днес държавите в Европа са подложени на атаки, които често остават под прага на класическа военна агресия:

Дигитални парализи: Кибератаки срещу болници, летища, държавни регистри и банкови системи.

Саботажи на инфраструктурата: Палежи на складове, прерязване на подводни интернет кабели или повреди в електрическата мрежа.

Психологически натиск: Неидентифицирани дронове над критични обекти и масирани дезинформационни кампании.

До момента ЕС нямаше общ механизъм, който да позволи на една страна - например България, Полша или Финландия - при подобна хибридна криза незабавно да задейства задължителна тревога в целия блок и да поиска координация. С новия протокол, ако дадена държава стане обект на сериозен саботаж, тя ще може да свика веднага останалите страни членки, за да задействат съвместен европейски отговор.

Какво засяга това българските граждани?

На първо място, подобен механизъм носи по-високо ниво на защита на ежедневната инфраструктура. Когато хибридна атака засегне жизненоважни сектори у нас - като енергетиката, водоснабдяването или банковите разплащания - страната ни няма да бъде оставена да се справя сама.

Новият протокол ще позволи:

Бърза техническа и експертна помощ. Споделяне в реално време на разузнавателна информация и изпращане на специалисти по киберсигурност от други европейски държави.

Колективна устойчивост. При опит за икономически или енергиен натиск върху една държава, ЕС да може да реагира като единен блок.

Превенция. Ясен сигнал към потенциални агресори, че хибридните действия срещу която и да е европейска страна няма да останат изолиран инцидент, а ще задействат координация на ниво целия Европейски съюз.

С предложението за „Член 4 на Европа“ Европейската комисия признава новата реалност: съвременният конфликт не винаги започва с танкове на границата, а често с натискане на копче в дигиталното пространство или саботаж на спрелия ток.