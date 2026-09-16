Тайна романтична среща: Тейлър Суифт преотстъпила дома си за Дакота Джонсън и Машин Гън Кели

Д акота Джонсън и Машин Гън Кели потърсиха помощ от Тейлър Суифт, за да си осигурят пълно дискретност и уединение по време на скорошната си среща в Ню Йорк, съобщава Page Six.

Дакота Джонсън и Машин Гън Кели заедно в Ню Йорк: Нова двойка или просто приятели

Певицата е преотстъпила луксозния си апартамент в популярния квартал Трибека, за да осигури дискретност на двойката, преди двамата да се отправят към романтична вечеря в ресторант Estela.

Има ли искри между двамата?

Източници, близки до звездите, разкриват, че макар срещата да не е била предварително планирана като голяма романтична вечер, между двамата категорично е имало химия.

Why Dakota Johnson and Machine Gun Kelly escaped to Taylor Swift’s NYC apartment on date night: ‘They hit it off’ https://t.co/FDU8CgAk63 pic.twitter.com/QFNiXeQYn2 — New York Post (@nypost) September 15, 2026

„Машин Гън Кели си прекара страхотно с Дакота. Намира я за изключително забавна и земна, а и определено има силно физическо привлечение. На този етап просто се опознават и не бързат да слагат етикети, но той със сигурност иска да я види отново“, разкрива запознат.

Според очевидци актрисата е пристигнала първа в жилището на Тейлър Суифт, а рапърът се е появил около половин час по-късно. След вечерята двамата са се отправили към хотела на Дакота.

Пътищата им продължават да се пресичат

Звездата от „50 нюанса сиво“ и музикантът се движат в едни и същи светски среди от години. Двамата присъстваха на модния форум Vogue World: Hollywood в края на 2025 г., а през юли тази година бяха сред гост-звездите на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси.

Dakota Johnson & Machine Gun Kelly Caught on Secret NYC Date After Actress’ Split https://t.co/SL72Nf6gk7 — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

Новината за тяхната близост идва малко след като стана ясно, че Дакота Джонсън се е разделила с музиканта Tucker Pillsbury (Role Model), а преди това имаше дългогодишна връзка с вокалиста на Coldplay Крис Мартин. От своя страна Машин Гън Кели е известен с бурната си романтична история с Меган Фокс, от която има дъщеря, родена през март 2025 г.