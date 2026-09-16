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„Ще си водя записки“: Канадският премиер се пошегува преди речта на фон дер Лайен

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава

16 септември 2026, 10:37
Марк Карни
Марк Карни   
Източник: БТА
  • Урсула фон дер Лайен заяви в речта си за състоянието на ЕС, че Европа е по-силна, но и по-несигурна от всякога, на фона на бързите глобални промени и предизвикателства.
  • Тя подчерта напредъка на ЕС в енергийната независимост, търговията, индустриалната политика и отбраната, като посочи, че разходите за отбрана са нараснали с близо 80% за пет години.
  • Фон дер Лайен заяви подкрепа за Украйна, Гренландия и защитата на европейските демокрации срещу дронове, хибридни атаки и дезинформация; речта бе изслушана и от канадския премиер Марк Карни.

Урсула фон дер Лайен ще произнесе речта си за състоянието на ЕС - следете на живо

Канадският министър-председател Марк Карни пристигна в Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат от председателката на Европейския парламент Роберта Мецола и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Готов съм, имам химикалка“, пошегува се той и добави, че ще си „води записки“ по време на речта на фон дер Лайен.

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава.

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.

„Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път. 

"Това е Европа, която осигурява своето благосъстояние. Тази, която се освобождава от нашата токсична зависимост от руските изкопаеми горива. Тази, която се е превърнала в най-голямата търговска сила на планетата. Тази, която трансформира своята индустриална политика, като същевременно защитава нашия уникален социален модел", подчерта Фон дер Лайен и допълни, че днес Европа може да се защити по-добре от всякога, тъй като радикално е преосмислила подхода си към сигурността и е увеличила разходите за отбрана с почти 80 процента само през последните пет години.

Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия, когато е заплашена. "Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация целят нашите демокрации", допълни тя.

"Всичко това доказва едно нещо - Европа е там за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да предостави истински суверенитет на европейците. И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем", каза още председателката на ЕК.

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Източник: "Политико"    
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