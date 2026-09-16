Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Г ърция засилва контрола върху автомобилите с чуждестранни регистрационни номера, но това не означава, че всеки български автомобил на гръцките пътища е проблем. В центъра на проверките са случаите, при които човек реално живее в Гърция, но използва постоянно кола, регистрирана в друга държава, без да е изпълнил изискванията за регистрация и плащане на съответните данъци и такси.

Правилата са потвърдени от гръцката Независима агенция за публични приходи AADE, а санкциите са уредени в Националния митнически кодекс след промени през 2026 г.

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Кога автомобил с български номера може да се кара законно

Хората, чието обичайно местопребиваване е извън Гърция и които влизат временно в страната, могат да използват автомобил с чужда регистрация за лични нужди.

По данни на AADE режимът за временно използване е до 6 месеца, последователни или не, в рамките на 12-месечен период. При изключителни обстоятелства митническите власти могат да разрешат допълнително удължаване до 15 дни.

Това означава, че българин, който живее в България и отива в Гърция на почивка, на гости или за временно пребиваване, по принцип не попада автоматично в рисковата група само защото автомобилът му е с български номера.

Ключовият въпрос за гръцките власти е къде е обичайното местопребиваване на човека и как реално се използва автомобилът.

Кога започват проблемите

Рискът възниква, когато автомобилът е с регистрация от България, Германия или друга държава, но се използва като постоянна кола от човек, който фактически е установен в Гърция.

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AADE посочва, че за режима на временно използване човек трябва да има обичайно местопребиваване извън страната. В официалните разяснения на агенцията се използва критерий за пребиваване в чужбина от поне 185 дни в рамките на 12 месеца при доказване на обичайното местопребиваване.

Има и специални режими и изключения, включително за определени хора, които работят или учат временно в Гърция, както и за други конкретни случаи. Затова при по-дълъг престой не е разумно да се разчита само на това, че автомобилът е регистриран в друга страна от ЕС.

Глобите стигат до 10 000 евро

За лица, установени в Гърция, които държат или управляват автомобил с регистрация от друга държава от ЕС, без да са изпълнили условията на гръцкия митнически режим, законът предвижда глоби според кубатурата на автомобила.

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За леките автомобили с бензинов или дизелов двигател глобите са:

до 1400 куб. см - 2500 евро

от 1401 до 1600 куб. см - 3000 евро

от 1601 до 2000 куб. см - 5000 евро

от 2001 до 3000 куб. см - 8000 евро

над 3000 куб. см - 10 000 евро

При изцяло електрическите автомобили санкциите са различни и са според мощността - от 1300 до 4000 евро.

Освен глобата могат да възникнат и задължения за данъци, регистрационни такси и други плащания, когато властите установят, че автомобилът е трябвало да бъде регистриран в Гърция.

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Как властите намират колите

Контролът вече не разчита само на случайна проверка на пътя. През април AADE проведе национална операция под името „Supercars“, при която бяха задържани 229 луксозни автомобила с чуждестранни номера, с обща оценена стойност над 10 млн. евро.

По официална информация на агенцията за проверките са използвани данни от пътни такси и митници, както и цифрови инструменти за анализ на риска. Проверки са извършвани на паркинги, в автокъщи и на други места, където са били установени интересуващите властите автомобили.

Това показва, че може да бъде проследявано не само еднократното влизане на автомобил в страната, а и колко дълго и колко системно се използва той в Гърция.

Какво трябва да знаят българските шофьори

За човек, който живее в България и пътува временно до Гърция, новината не означава забрана за автомобилите с български номера. Същественото е колата да се използва в рамките на режима за временно пребиваване и водачът действително да има обичайно местопребиваване извън Гърция.

Ако обаче живеете продължително или постоянно в Гърция, работите там и автомобилът с българска регистрация е ежедневното ви превозно средство, ситуацията е различна. Тогава е добре предварително да проверите дали попадате в изключение или вече имате задължение за регистрация на автомобила в страната.