Парите ни

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Проверките са насочени основно към хора, които живеят в Гърция, но използват постоянно автомобил с чужда регистрация

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 септември 2026, 11:50
Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро
Източник: istock

Г ърция засилва контрола върху автомобилите с чуждестранни регистрационни номера, но това не означава, че всеки български автомобил на гръцките пътища е проблем. В центъра на проверките са случаите, при които човек реално живее в Гърция, но използва постоянно кола, регистрирана в друга държава, без да е изпълнил изискванията за регистрация и плащане на съответните данъци и такси.

Правилата са потвърдени от гръцката Независима агенция за публични приходи AADE, а санкциите са уредени в Националния митнически кодекс след промени през 2026 г.

Издирват българин в Гърция, карал в насрещното и опитал да избута патрулка

Кога автомобил с български номера може да се кара законно

Хората, чието обичайно местопребиваване е извън Гърция и които влизат временно в страната, могат да използват автомобил с чужда регистрация за лични нужди.

По данни на AADE режимът за временно използване е до 6 месеца, последователни или не, в рамките на 12-месечен период. При изключителни обстоятелства митническите власти могат да разрешат допълнително удължаване до 15 дни.

Това означава, че българин, който живее в България и отива в Гърция на почивка, на гости или за временно пребиваване, по принцип не попада автоматично в рисковата група само защото автомобилът му е с български номера.

Ключовият въпрос за гръцките власти е къде е обичайното местопребиваване на човека и как реално се използва автомобилът.

Кога започват проблемите

Рискът възниква, когато автомобилът е с регистрация от България, Германия или друга държава, но се използва като постоянна кола от човек, който фактически е установен в Гърция.

Българите се оказаха най-опасните шофьори в Гърция сред чужденците

AADE посочва, че за режима на временно използване човек трябва да има обичайно местопребиваване извън страната. В официалните разяснения на агенцията се използва критерий за пребиваване в чужбина от поне 185 дни в рамките на 12 месеца при доказване на обичайното местопребиваване.

Има и специални режими и изключения, включително за определени хора, които работят или учат временно в Гърция, както и за други конкретни случаи. Затова при по-дълъг престой не е разумно да се разчита само на това, че автомобилът е регистриран в друга страна от ЕС.

Глобите стигат до 10 000 евро

За лица, установени в Гърция, които държат или управляват автомобил с регистрация от друга държава от ЕС, без да са изпълнили условията на гръцкия митнически режим, законът предвижда глоби според кубатурата на автомобила.

Черна статистика: България води по катастрофи с чужди коли в Гърция

За леките автомобили с бензинов или дизелов двигател глобите са:

  • до 1400 куб. см - 2500 евро
  • от 1401 до 1600 куб. см - 3000 евро
  • от 1601 до 2000 куб. см - 5000 евро
  • от 2001 до 3000 куб. см - 8000 евро
  • над 3000 куб. см - 10 000 евро

При изцяло електрическите автомобили санкциите са различни и са според мощността - от 1300 до 4000 евро.

Освен глобата могат да възникнат и задължения за данъци, регистрационни такси и други плащания, когато властите установят, че автомобилът е трябвало да бъде регистриран в Гърция.

Шокови глоби и нови правила: Какво трябва да знаят шофьорите в Гърция през 2026 г.

Как властите намират колите

Контролът вече не разчита само на случайна проверка на пътя. През април AADE проведе национална операция под името „Supercars“, при която бяха задържани 229 луксозни автомобила с чуждестранни номера, с обща оценена стойност над 10 млн. евро.

По официална информация на агенцията за проверките са използвани данни от пътни такси и митници, както и цифрови инструменти за анализ на риска. Проверки са извършвани на паркинги, в автокъщи и на други места, където са били установени интересуващите властите автомобили.

Това показва, че може да бъде проследявано не само еднократното влизане на автомобил в страната, а и колко дълго и колко системно се използва той в Гърция.

Какво трябва да знаят българските шофьори

За човек, който живее в България и пътува временно до Гърция, новината не означава забрана за автомобилите с български номера. Същественото е колата да се използва в рамките на режима за временно пребиваване и водачът действително да има обичайно местопребиваване извън Гърция.

Ако обаче живеете продължително или постоянно в Гърция, работите там и автомобилът с българска регистрация е ежедневното ви превозно средство, ситуацията е различна. Тогава е добре предварително да проверите дали попадате в изключение или вече имате задължение за регистрация на автомобила в страната.

Автор: Маргарита Костадинова
Гърция чуждестранни номера контрол на пътя глоби за автомобили временно използване обичайно местопребиваване български шофьори регистрация на автомобил AADE митнически кодекс
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Карате с български номера в Гърция? Кога глобата може да стигне 10 000 евро

Сигнал за тревога в Европа: Фон дер Лайен предлага „Член 4“, какво означава това?

Сигнал за тревога в Европа: Фон дер Лайен предлага „Член 4“, какво означава това?

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

„За мен това е лукс!“: Майката на Илон Мъск спи в гаража му

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 14 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 16 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 14 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хашим Тачи

Хага обявява присъдата срещу Хашим Тачи и трима бивши командири на АОК

Свят Преди 7 минути

Специализираните състави за Косово обявяват решението по делото за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

БСК подкрепи новия механизъм за минималната заплата

Парите ни Преди 12 минути

Работодателската организация настоява производителността, покупателната способност и възможностите на бизнеса да тежат при определянето на размера

.

Любими български звезди разплитат музикални загадки в „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 53 минути

Алекс Раева се присъединява към Иван и Андрей като съветник на звездите в четвъртия сезон на музикалното шоу

Снимката е илюстративна

Теч на газ от жп цистерна вдигна под тревога Карнобат, евакуираха гарата

България Преди 54 минути

Инцидент с товарна композиция с пропан-бутан наложи спешни превантивни мерки. Районът е обезопасен, а специализиран екип от Варна пътува за отстраняване на проблема. Няма опасност за населението

Снимката е илюстративна

Предлагат компенсация от 0,20 евро за литър бензин и дизел за всички граждани

България Преди 59 минути

Мярката няма да увеличи бюджетния дефицит, а ще се покрие от високите приходи от ДДС, обяви Ивайло Мирчев. От ДБ настояват правителството да я въведе до края на седмицата и инициират проверка на „Лукойл“.

Заседна кораб в река Дунав заради критично ниското ниво на водата

Заседна кораб в река Дунав заради критично ниското ниво на водата

България Преди 1 час

Хидроложката обстановка в българския участък остава усложнена. Заседналият съд е извън фарватера и не пречи на корабоплаването, но от ИАППД наложиха строги ограничения за газенето по целия участък на реката

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Свят Преди 1 час

Фон дер Лайен заяви, че целта е търговските потоци да бъдат утроени и времето за транзит на стоки значително да се съкрати до 2030 г.

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Парите ни Преди 1 час

Щерьо Ножаров предупреди, че разходите продължават да растат, а обслужването на дълга се оскъпява

Бил Гейтс

Бил Гейтс с мрачна прогноза: Без регулация ИИ ще служи само на най-богатите

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола (в средата) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (вляво) посрещат премиерът на Канада Марк Карни (вдясно) в сградата на Европейския парламент в Страсбург

Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС

Свят Преди 1 час

Думите ѝ бяха посрещнати с аплодисменти на крака в Европейския парламент в Страсбург

,

Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

Любопитно Преди 1 час

Лионел Меси бе включен в състава на Аржентина за своя официален прощален мач. Футболната суперзвезда ще облече фланелката на „гаучосите“ за последен път на 6 октомври в Буенос Айрес в приятелски двубой срещу отбора на Бенин

Плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.

Неочаквани разкрития за новия аятолах на Иран: Бил фен на Кристофър Нолан

Свят Преди 1 час

Шест месеца след началото на мандата си като аятолах на Иран, Моджтаба Хаменей не е давал публични интервюта и не се е появявал на нови снимки, но семейството на покойната му съпруга го представя като любител на киното

Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството

Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството

Любопитно Преди 1 час

Марк Карни

„Ще си водя записки“: Канадският премиер се пошегува преди речта на фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава

,

Тайна романтична среща: Тейлър Суифт преотстъпила дома си за Дакота Джонсън и Машин Гън Кели

Любопитно Преди 1 час

Актрисата от „50 нюанса сиво“ и ексцентричният рапър прекараха часове насаме, а близки до тях потвърждават, че между тях има силна химия

Очаква се поскъпване на хляба

Очаква се поскъпване на хляба

Парите ни Преди 2 часа

Производители засега задържат цените, но предупреждават, че натискът върху разходите расте

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Сандра Бълок се оказа първият човек, купил билет за кино по интернет

Edna.bg

14 години заедно: Йоанна Темелкова с любовно признание към Мартин Гяуров

Edna.bg

ЕП създава "Среден коридор" и организира Регионална среща на върха заедно с Румен Радев (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна

Nova.bg