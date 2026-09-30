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Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит

Костите на българския владетел показват счупване на ръката и следи, свързвани с полиомиелит

30 септември 2026, 13:10
Цар Самуил е имал счупена ръка, изследване на останките сочи и следи от полиомиелит
Източник: istock
  • Останките на цар Самуил показват счупване на ръка и следи, свързвани с полиомиелит, според гръцки медии.
  • Гърция ще върне на България костите, черепа и уникалния златотъкан саван на владетеля от базиликата „Свети Ахил“.
  • България предава на Гърция 48 църковни реликви, изнесени през 1917 г., които след изложба в Солун ще бъдат върнати на съответните манастири и митрополия.

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

Цар Самуил е имал счупване на едната ръка, а изследването на останките му е показало и следи, свързвани с полиомиелит. Това съобщават гръцки медии, цитирани от "24 часа".

Гърция ще предаде на България черепа, костите и савана на българския владетел, както и останалия антропологичен материал от четирите погребения в базиликата „Свети Ахил" в Преспа. Досега находките се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун.

Транспортирането ще бъде извършено с военен транспортен самолет, съобщават гръцки медии, позовавайки се на източници от българската столица.

Особено рядка находка е саванът, платът, с който е било обвито тялото. Златотъканата копринена тъкан се датира от X–XI век.

Връщат в България останките на цар Самуил

Украсата включва редици от медальони и изображения на птици, вероятно соколи - мотиви, характерни за тъканите и облеклата на високопоставени личности във византийския свят.

От своя страна България предоставя 48 църковни реликви, които пристигат в солунския музей на 30 септември.

Сред тях са основно богослужебни съдове, мощехранителници и обкови на евангелия.

Предметите са пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война и са част от стотиците ценности, изнесени от манастира „Панагия Икосифиниса", манастира „Свети Йоан Предтеча" край Серес и Серската и Нигритската митрополия.

През изминалите години са били изложени или съхранявани в Националния исторически музей.

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За безопасното им транспортиране в българската столица на 29 септември са пристигнали генералният директор на Музея на византийската култура Флора Караяни, ръководителят на отдела за музейните колекции Антигони Дзидзибаси и реставраторът Димитра Лазиду.

Пълният списък на 48-те предмета предстои да бъде публикуван от гръцкото Министерство на културата. Реликвите ще бъдат изложени в Солун до 5 ноември, след което ще бъдат предоставени на съответните манастири и митрополия според произхода им.

Договореното предвижда взаимно предаване за съхранение, без отказ от собствеността върху съответните ценности. Протоколите ще бъдат подписани на 3 октомври в Солун.

Според информация на гръцки медии в близко бъдеще се очаква предаването и на други религиозни ценности от България, но конкретни предмети и срокове засега не са посочени.

Източник: "24 часа"    
Цар Самуил Църковни реликви България-Гърция Културно наследство Златотъкан саван Свети Ахил Размяна на ценности Археология История Музей на византийската култура
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