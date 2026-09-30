България

Васил Найденов бе специален гост в Посолството на Катар в София

Музиката и дипломацията обединиха България и Близкия изток в силно послание за мир и сътрудничество

30 септември 2026, 13:23
Васил Найденов бе специален гост в Посолството на Катар в София
Васил Найденов гостува в Посолството на Държавата Катар в София   

Л егендата на българската поп музика Васил Найденов гостува в Посолството на Държавата Катар в София по покана на извънредния и пълномощен посланик Негово Превъзходителство Фахад Ал-Мушаири на 29 септември. Срещата, преминала в дух на топло гостоприемство и традиционно арабско кафе, се превърна в мост между културите, изкуството и международния диалог.

Инициативата за събитието е осъществена със съдействието на Анастас Терзобалиев - експерт по въпросите на Близкия изток и арабските страни и почетен посланик на Международната академия по култура и дипломация (Италия), който изигра ключова роля за свързването на българското културно наследство с катарската дипломатическа мисия.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за бъдещо посещение на Васил Найденов в Доха, където той да се запознае отблизо с динамичния културен живот и концертни средища на Катар. Планираната визита се очаква да бъде съпроводена от специален музикален проект, посветен на мира, образованието и надеждата.

В рамките на срещата изпълнителят направи и личен артистичен жест, като отправи специално стихотворно посвещение към Емира на Катар - Негово Височество Шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, изразявайки признателност към усилията на страната за насърчаване на световния диалог:

„Нека мирът се превърне в песен,

която няма граници.

Нека детският смях бъде по-силен от войната.

Нека образованието бъде пътят към утрешния ден.

Нека диалогът бъде езикът на народите.

И нека надеждата тръгне от Доха,

да премине през Близкия изток

и да достигне до целия свят –

към едно по-мирно бъдеще.“

Жестът носи и силно хуманитарно послание, посветено на децата на Палестина и тяхното право на мир, сигурност, образование и достоен живот. Събитието препотвърди тезата, че културата, спортът и международното сътрудничество остават сред най-устойчивите инструменти за сближаване на народите.

Васил Найденов Катар Културна дипломация Международни отношения Мир Музика
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