Мария Цветкова е новият зам.-министър на младежта и спорта

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев Мария Йорданова Цветкова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Цветкова заема поста на Юлия Кирилова Тодорова, която беше назначена за заместник-министър на младежта и спорта на 22 май 2026 г. Тодорова е част от политическия кабинет на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов от началото на мандата на правителството.

Коя е Мария Цветкова

Мария Йорданова Цветкова е журналист по професия. Родена е на 30 април 1975 г. в Ямбол. Завършила е международна журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тя е била народен представител в 44-ото Народно събрание, където е избрана от 31-ви Ямболски многомандатен избирателен район. В парламента е била част от парламентарната група на „Обединени патриоти“.

През ноември 2019 г. Цветкова е избрана за член и заместник-председател на Комисията по културата и медиите. Била е и член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

По данни, публикувани от Народното събрание, мандатът ѝ като депутат е от 6 ноември 2019 г. до 26 март 2021 г.

Предишният заместник-министър

Юлия Кирилова Тодорова беше назначена за заместник-министър на младежта и спорта на 22 май 2026 г. с решение на премиера Румен Радев. Тя беше един от тримата новоназначени заместник-министри в две ведомства в края на май.

На официалната страница на Министерството на младежта и спорта Тодорова е посочена като заместник-министър с дата на встъпване 22 май 2026 г.

Начело на Министерството на младежта и спорта е министър Енчо Керязов, който встъпи в длъжност на 8 май 2026 г.