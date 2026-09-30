България

Мария Цветкова е новият зам.-министър на младежта и спорта

Тя заема мястото на Юлия Тодорова, която беше назначена на поста през май

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 13:26
Мария Цветкова е новият зам.-министър на младежта и спорта
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев Мария Йорданова Цветкова е назначена за заместник-министър на младежта и спорта. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Цветкова заема поста на Юлия Кирилова Тодорова, която беше назначена за заместник-министър на младежта и спорта на 22 май 2026 г. Тодорова е част от политическия кабинет на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов от началото на мандата на правителството.

  • Коя е Мария Цветкова

Мария Йорданова Цветкова е журналист по професия. Родена е на 30 април 1975 г. в Ямбол. Завършила е международна журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тя е била народен представител в 44-ото Народно събрание, където е избрана от 31-ви Ямболски многомандатен избирателен район. В парламента е била част от парламентарната група на „Обединени патриоти“.

През ноември 2019 г. Цветкова е избрана за член и заместник-председател на Комисията по културата и медиите. Била е и член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

По данни, публикувани от Народното събрание, мандатът ѝ като депутат е от 6 ноември 2019 г. до 26 март 2021 г.

  • Предишният заместник-министър

Юлия Кирилова Тодорова беше назначена за заместник-министър на младежта и спорта на 22 май 2026 г. с решение на премиера Румен Радев. Тя беше един от тримата новоназначени заместник-министри в две ведомства в края на май.

На официалната страница на Министерството на младежта и спорта Тодорова е посочена като заместник-министър с дата на встъпване 22 май 2026 г.

Начело на Министерството на младежта и спорта е министър Енчо Керязов, който встъпи в длъжност на 8 май 2026 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
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