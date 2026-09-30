Т екстът на споразумението, подписано от президента Доналд Тръмп и ръководителите на най-големите компании за изкуствен интелект в Америка, съдържа правописна грешка, наричайки страната „Unites States“ вместо „United States“, което предизвика подигравки в мрежата.

Изкуственият интелект се превърна в централна тема в националния политически дневен ред през последните месеци след поредица от инциденти, при които ботове с изкуствен интелект излязоха от контрол, в някои случаи извършвайки неоторизирани хакерски атаки, и след предупреждения от лидери в индустрията.

Тръмп се изказа в подкрепа на изкуствения интелект, който той нарича „Суперинтелект“ (Super Intelligence), определяйки противопоставянето на развитието на технологията като „БОЛЕН заговор“. Това го поставя в противоречие с някои демократи, като сенатора от Върмонт Бърни Сандърс, които призовават за временно спиране на развитието на изкуствения интелект и по-строги регулации.

Newsweek се свърза с Белия дом за коментар в сряда по електронна поща извън редовното работно време и очаква отговор.

Правописната грешка

Във вторник ново доброволно споразумение за изкуствения интелект, озаглавено „Съвместен ангажимент за отговорностите“ (Joint Commitment on Frontier Responsibilities), беше подписано от президента Доналд Тръмп и ръководителите на основните компании, свързани с технологията.

Това бяха: главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай; главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей; председателят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг; президентът на OpenAI Грег Брокман; главният изпълнителен директор на xAI Илон Мъск; и главният изпълнителен директор и президент на NVIDIA Дженсън Хуанг.

Документът обаче съдържаше правописна или печатна грешка, описвайки Тръмп като „Президент на Unites States“.

Компютърният учен Фуркан Гьозюкара сподели страницата с подписите от документа в социалната мрежа X, добавяйки: „Общността на суперинтелекта има правописна грешка (емотикон, търкалящ се от смях)“.

Страницата беше споделена и от JoJoFromJerz, критичен към Тръмп коментатор в X с един милион последователи, който написа: „Това НЕ МОЖЕ да е истина… Или може?“.

Новото споразумение за изкуствения интелект

Новото споразумение за изкуствен интелект на Тръмп беше подписано във вторник след обяд по темата, домакинстван от президента в Белия дом, на който присъстваха няколко десетки водещи фигури от индустрията, включително и подписалите го.

Споразумението, описано от Тръмп като „морално обвързващо“, очертава четири „нива на контрол и одит“, които всяка компания се ангажира да внедри, за да „даде на всяка компания, нейните клиенти и обществеността увереност, че технологията работи според предназначението си“.

Като част от сделката компаниите се съгласиха да „внедрят стабилни вътрешни контроли за наблюдение на възможностите и съвместимостта“ на своите модели и да „упълномощят вътрешен екип, който да гарантира, че всички контроли, наблюдения и откривания работят според предназначението си“.

Те също така се съгласиха да „партнират с независим външен одитор“, за да проверяват дали моделите „работят според предназначението си“, и да „определят независима комисия към съвета на директорите, която да надзирава и да получава доклади“ от вътрешните и външните звена за наблюдение.

В документа няма нищо, което да казва, че той е юридически обвързващ, въпреки че се отбелязва, че „с течение на времето може да има смисъл тези стъпки да бъдат кодифицирани в закони или разпоредби“.

Указ за „Суперинтелекта“

Във вторник Тръмп подписа и указ, с който разпореди на федералното правителство да спре да използва термините „изкуствен интелект“ (artificial intelligence) и „ИИ“ (AI) и да ги замени със „суперинтелект“ (super intelligence) или „СИ“ (SI).

В заповедта се казва, че предпочетената от Тръмп терминология „по-подходящо улавя обещанието, потенциала и бързо напредващите възможности на тези технологии“.

Миналата седмица Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че планира „официално“ да промени името на изкуствения интелект, казвайки, че съществуващото име „кара технологията да звучи като нещо фалшиво, а тя не е фалшива. Всъщност е невероятна“.

Президентът беше анкетирал потребителите на своята платформа Truth Social за ново име на изкуствения интелект, предлагайки им „суперинтелект“ или „висш интелект“. „Супер интелект“ спечели с подкрепата на 65% от гласувалите 50 000 души.

В разговор с Newswek професор Жан-Пиер Дубе, експерт по маркетинг в Чикагския университет, заяви: „Докато мнозина спорят колко скоро изкуственият интелект ще надмине човешкия интелект, изглежда преждевременно да се използва новият термин „суперинтелект“. Това объркване на марката изглежда като основна причина евентуалното му приемане да не стане скоро“.

Тръмп за безопасността на изкуствения интелект

Тръмп се изказва оптимистично за изкуствения интелект, заявявайки пред ООН, че той ще бъде „по-голям от Индустриалната революция“, и настоявайки, че няма „да задушава растежа“.

На 13 септември в Ирландия Тръмп беше категоричен, че „който спечели надпреварата в изкуствения интелект, печели всичко“, и се противопостави на това, което нарече „много негативни сили“, които „повдигат въпроси за неща, които няма да се случат“.

На следващия ден в публикация в уебсайта си Truth Social Тръмп написа: „Твърденията, че изкуственият интелект ще превземе света, ще унищожи човечеството и всички останали лоши неща, са ИЗМАМА“ и описва противопоставянето на развитието на технологията като „БОЛЕН заговор“.

Тръмп многократно подчертава това, което смята за преднина на САЩ пред Китай, техния основен геополитически съперник, заявявайки пред ООН: „В момента водим пред Китай с много, както и пред всички останали, и ще го запазим така“.

Опасения за безопасността на изкуствения интелект

Общественият интерес към безопасността на изкуствения интелект се увеличи рязко през юли, когато OpenAI призна, че нейните агенти са хакнали Hugging Face, платформа, използвана от разработчици на изкуствен интелект, чрез използване на пропуски в сигурността.

От OpenAI заявиха, че това е пример за „разминаване в целите“ (misalignment), при което нейните агенти са излезли извън стриктните инструкции, за да намерят нови и неоторизирани начини за постигане на целите си.

По-рано този месец Амодей от Anthropic публикува писмо, предупреждаващо, че изкуственият интелект може да представлява „сериозна“ заплаха за човечеството, и призова за забавяне на развитието и въвеждане на по-строги регулаторни контроли. Призивът беше подкрепен както от Мъск, така и от Сам Олтман, главният изпълнителен директор на OpenAI.

В разговор с предаването Meet the Press по NBC Бил Гейтс, съоснователят на Microsoft, предупреди: „Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които, знаете, да причинят смъртта на един милиард души. Никога не е имало оръжие, толкова мощно, колкото комбинацията от хора с лоши намерения, използващи най-новите инструменти за изкуствен интелект“.

Преди това Мъск заяви, че очаква изкуственият интелект да стане „по-интелигентен от всеки човек“ още през следващата година.

Този месец от OpenAI казаха също, че техните агенти с изкуствен интелект са използвали неоторизирани техники за достъп до данни от „десетки“ организации, включително Бюрото за преброяване на населението на САЩ, Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и Министерството на образованието. Компанията настоява, че не е разкрита публично недостъпна информация.

В изявление, изпратено до Newsweek, говорител на OpenAI заяви: „Повечето от дейностите, които прегледахме досега, включваха рутинни изследователски задачи, като достъп до публично уеб съдържание за отговаряне на въпроси. Някои от тях включваха правителствени уебсайтове, защото нашите модели често се обръщат към тях като към авторитетни източници на публична информация“.