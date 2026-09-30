КЗП завежда иск срещу частни градини и училища за нечестни клаузи

Комисията за защита на потребителите завежда представителен иск за защита на колективните интереси на потребителите, след като е установила общо 63 неравноправни клаузи в типови договори и общи условия на частни детски градини и училища.

Искът е насочен към неизправните търговци, съобщиха от КЗП.

Проверките започнаха след сигнали на родители и обхванаха частни детски градини и училища.

Неравноправни клаузи между родители и частни детски градини откри КЗП

Проверени са 25 дружества

Обект на проверка са 25 дружества, определени по информация, предоставена от Министерството на образованието и науката.

От всички са изискани договори и документи за анализ. КЗП е изпратила до неизрядните дружества препоръки за отстраняване на установените неравноправни клаузи.

Общо 8 дружества все още не са предоставили изисканата информация и са уведомени повторно от Комисията.

Не връщат депозити и неизползвани такси

Сред повтарящите се неравноправни клаузи са отказите да се възстановяват депозити или неизползвани месечни такси при прекратяване на посещенията на децата и отписването им, когато родителите не са подали едномесечно писмено предизвестие.

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Установени са и случаи, при които при предсрочно прекратяване на договора учебното заведение не дължи връщане на вече внесените такси.

Вдигат таксите през учебната година

КЗП е открила и клаузи за повишаване на месечните такси по време на текущата учебна година, като за основание се посочват инфлацията, увеличените разходи и други причини.

Сред установените нарушения са и условия, позволяващи на учебното заведение едностранно да прекрати договора без предизвестие, като в определени случаи родителите трябва да платят и неустойка.

Договорът може да се поднови автоматично

Друг вид неравноправна клауза предвижда автоматично подновяване на договора за още една година, ако родителят не е подал изрично писмено заявление за прекратяването му.

Общо установените 63 неравноправни клаузи са част от 1120 анализирани условия в договорите и общите условия на частните детски градини и училища.

Част от тях се проверяват повторно, тъй като търговците не са отстранили установените нарушения.

От КЗП посочват, че ако неравноправните клаузи не бъдат премахнати съгласно дадените предписания, Комисията завежда съдебни искове.