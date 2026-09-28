България

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

Отделно от НАП антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 17:46
КЗК изиска данни за седем търговци на горива
Източник: БГНЕС

К омисията за защита на конкуренцията изиска детайлни данни от „Сакса“ ООД, „Бент Ойл“ АД, „Булмаркет ДМ“ ЕООД, „ОМВ България“ ООД, „Ромпетрол България“ ЕАД, „ЕКО България“ ЕАД и „Инса Ойл“ ЕООД във връзка с продължаващото проучване на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България.

Данните се изискват в рамките на предварителното проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво, условията за доставка и внос и връзката между цените на едро и продажбите на дребно в страната.

КЗК започна проверка на „Лукойл“; изиска детайлни данни за ценообразуването на горивата

Настоящите искания ще допълнят информацията, изискана от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и данните, събрани при предходното проучване на пазара на горива, въз основа на което през месец май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

В рамките на проучването Комисията изиска от седемте дружества подробни данни за доставчиците, покупните и продажните цени на едро на бензина и дизеловото гориво, осъществения внос и икономическите елементи, които формират цените, за периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

Отделно от Националната агенция за приходите антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно през анализирания период.

Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни Комисията ще анализира динамиката и връзката между цените на едро и дребно, структурата на ценообразуването и устойчивостта на доставките на пазара на горива. След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията.

Редактор: Николай Киров
Източник: КЗК    
КЗК Пазар на горива
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