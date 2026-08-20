Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Дизелът е горивото с най-силен ръст за последния месец - близо 10%, докато при бензина увеличението е около 3%.

З ареждането на дизел излиза осезаемо по-скъпо спрямо преди месец. Средната цена на горивото в България се е повишила с 0,16 евро за литър, или с 9,64%, показват данните на платформата Fuelo.

За последния месец дизелът е поскъпнал от 1,66 евро на 1,82 евро за литър. Това е и най-сериозното увеличение сред основните горива у нас.

Сериозен скок в цените на горивата у нас

Нагоре върви и най-масовият бензин А95. Средната му цена вече е 1,56 евро за литър, при 1,51 евро преди месец. Разликата е 0,05 евро, или 3,31%, като последното повишение е отчетено на 19 август.

При А100 увеличението е с 0,06 евро за литър, или 3,51% - от 1,71 евро на 1,77 евро.

По-малко е движението при пропан-бутана. Цената му се е покачила от 0,63 евро на 0,65 евро за литър, или с 3,17%. Последното увеличение там е регистрирано в края на юли и оттогава средната цена се задържа.

Метанът също е нагоре - от 1,27 евро на 1,31 евро за килограм, което е ръст от 3,15%.

Рязко поскъпване на горивата в България

Повишението идва на фона на нов ръст и при петрола на международните пазари. Брентът поскъпва за пета поредна сесия, като цената му достига 93,64 долара за барел. Причината са опасенията, че проблемите с доставките от Близкия изток могат да се задълбочат и да свият допълнително световните запаси.

В същото време от „Лукойл Нефтохим Бургас“ уверяват, че нефтът за рафинерията е договорен до края на септември, а се водят преговори и за доставките през октомври.