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Догодина ще платим цената: Икономисти с предупреждение за бюджета

Дефицитът и решенията в Бюджет 2027 увеличават риска пред кредитния рейтинг на България

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 ноември 2026, 10:25
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Рисковете пред българската икономика се увеличават в резултат на определени решения и е възможно да се стигне до понижаване на кредитния рейтинг на страната. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на NOVA.

Коментарът му идва само дни след решението на международната рейтингова агенция S&P Global Ratings да промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. Самият рейтинг беше потвърден на ниво BBB+. Сред причините агенцията посочи влошаването на показателите в бюджетния и външния сектор.

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S&P повиши прогнозата си за бюджетния дефицит на страната през 2026 г. до 5,1% от БВП и очаква той постепенно да бъде сведен до 3% през 2029 г. Агенцията предупреждава, че рейтингът може да бъде понижен, ако усилията за бюджетна консолидация се забавят.

Икономическият анализатор Петър Мишев коментира, че на фона на процедурата при прекомерен дефицит е логично да има промяна в перспективата пред кредитния рейтинг. По думите му, ако страната не успее да реши дългосрочно проблема с дефицита, може да се стигне и до негативна посока.

България е в процедура при прекомерен дефицит от 10 юли 2026 г. Съветът на ЕС препоръча страната да предприеме мерки, така че прекомерният дефицит да бъде прекратен до 2029 г.

Мишев посочи, че в проекта за бюджет и в средносрочната прогноза вече се забелязват стъпки за промяна на негативната посока.

Финансовият икономист от ЕКИП Николай Филибев свърза сегашното състояние на публичните финанси с натрупани през последните години проблеми. Според него резултатите, за които стана ясно и от доклада на Сметната палата, са следствие от процеси, започнали още по време на пандемията от COVID-19.

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По думите му промяната в перспективата пред рейтинга не трябва да се разглежда като катастрофална, тъй като започва процес по възстановяване на публичните финанси.

Любомир Дацов посочи, че България в момента се намира в едни от най-благоприятните икономически условия и именно затова има възможност в бюджета да бъдат взети решения с възможно най-малко негативни последици.

Според него обаче 2026 г. е била пропусната за необходимите промени и „догодина ще платим цената“. Дацов допълни, че всеки български политик ще трябва да се съобразява с процедурата при прекомерен дефицит.

Експертите коментираха и други проблеми пред икономиката. Дацов посочи структурен дисбаланс в земеделието, където по думите му се създават около 3% от БВП, при приблизително 12% от заетите в сектора.

Филибев обърна внимание и на продължаващия спад на инвестициите, като според него поредица от правителства не са предприели достатъчно мерки за обръщане на тази тенденция.

По отношение на цените Петър Мишев не очаква те да започнат да падат, въпреки наблюдаваните промени при разходите за доставки. Филибев от своя страна определи като малко вероятно големите търговски вериги да напуснат българския пазар.

Редактор: Маргарита Костадинова
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