Д женифър Лопес направи откровена равносметка за личния си живот и душевното си състояние след раздялата си с Бен Афлек. В интервю в студиото на SiriusXM във вторник, 17 ноември, 57-годишната звезда сподели, че да се омъжиш и разведеш четири пъти „е било като да учиш едно и също нещо отново и отново“, съобщава People.

„Отне ми известно време да го проумея. И това е наред. Защото мисля, че имаше любов, имаше и разбито сърце, и уроци. И наистина осъзнаваш, че няма значение какво ти причиняват хората. Важното е какво правиш ти в тази ситуация, как си стигнал дотам и да опознаеш себе си. Всеки път всъщност ставаше дума за това да открия себе си“, добави тя за уроците от миналите си връзки.

„Имаш още шест пръста!“

Звездата и продуцент на „Целувката на жената паяк“ има четири брака зад гърба си – с Оджани Ноа, Крис Джъд, Марк Антъни (от когото има 18-годишни близнаци Макс и Еме) и най-скорошния с Бен Афлек. Темата бе повдигната след забавен момент по време на събитие на живо в Ню Йорк в неделя, посветено на предстоящия ѝ концертен филм The JLo Show: Live in Las Vegas.

Когато споменала, че се е женила и развеждала четири пъти, човек от публиката извикал: „Имаш още шест пръста!“ - реплика, която разсмяла до сълзи изпълнителката и която тя определи като „най-смешното нещо, което е чувала в живота си“.

Съветът на терапевта и безнадеждният романтик

Лопес призна, че последният ѝ развод преди няколко години се е превърнал в период на сериозно личностно израстване. В моменти на съмнение, когато се е чувствала сякаш „проваля всичко“, важна роля изиграл нейният терапевт.

„Той ми каза: „Толкова си млада. Просто продължавай напред. Продължавай да откриваш себе си и се научи да обичаш всяка част от себе си - дори онези части, които са безнадеждно романтични““, разказа певицата.

Вместо да обвинява тази своя черта за неуспехите в любовта, Лопес осъзнала, че именно тя я прави успешна на сцената: „Това е артистът в мен. Това е мечтателят в мен. Това е смелият човек, който излиза пред 50 000 души, танцува и прави салта на живо. Трябва да си малко луд“, добави тя със смях.

Концертният филм The JLo Show, заснел финалния спектакъл от резиденцията ѝ в Лас Вегас, ще направи своята премиера на 26 ноември по CBS и Paramount+.