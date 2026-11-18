Цените на петрола се понижиха в сряда, след като данни показаха значително увеличение на запасите от суров петрол и горива в САЩ. Продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток обаче ограничиха поевтиняването, съобщава Reuters.

В ранната азиатска търговия фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 0,61 долара, или 0,7%, до 92,53 долара за барел към 07:50 часа българско време.

Американският лек суров петрол (WTI) отбеляза по-сериозен спад от 1,24 долара, или 1,4%, до 84,77 долара за барел.

Петролът поевтинява: Пазарът вече очаква излишък

Запасите от петрол и бензин в САЩ нарастват

Според данни на Американския петролен институт (API), цитирани от пазарни източници, запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 5,28 млн. барела през седмицата, приключила на 13 ноември.

Увеличение е отчетено и при горивата. Запасите от бензин са нараснали с 5,12 млн. барела, а тези от дестилатни горива - с 351 000 барела.

Данните засилват опасенията на анализаторите за възможен излишък на петрол на световния пазар.

„Пазарът на суров петрол е притиснат между устойчивата геополитическа рискова премия, породена от атаките срещу танкери и ескалиращите ответни удари между САЩ и Иран, и все по-песимистичните нагласи на анализаторите, които прогнозират значителен излишък на пазара“, коментира Вандана Хари, основател и главен изпълнителен директор на Vanda Insights.

Защо американският петрол поевтинява повече

Разликата между цените на Брент и американския WTI се увеличава през последните търговски сесии.

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Според данни на LSEG ценовият спред между двата сорта с най-близък срок на доставка е достигнал най-високото си равнище от повече от две седмици.

Джун Го, старши петролен анализатор в Sparta Commodities, обяснява, че арбитражните сделки за износ на американски петрол към Азия и Северозападна Европа са преустановени.

По думите ѝ по-силното поевтиняване на WTI спрямо Брент може да създаде условия за възобновяване на тези сделки. Допълнителен фактор е увеличаването на запасите от суров петрол в района на Мексиканския залив в САЩ.

Атаките в Близкия изток продължават

Въпреки натиска от нарастващите американски запаси петролните пазари остават чувствителни към развитието на конфликта между САЩ и Иран.

Във вторник и двата основни сорта петрол приключиха търговията с поскъпване заради новото изостряне на напрежението и атаките срещу кораби в Ормузкия проток.

Според анализатори на LSEG, въпреки постепенното възстановяване на част от регионалните доставки по алтернативни маршрути, нормализирането на корабоплаването през протока все още не е възможно.

Допълнително напрежение предизвика съобщението на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути, че са изстреляли пет дрона срещу две помпени станции по саудитския петролопровод „Изток - Запад“.

Тръбопроводът позволява на Саудитска Арабия да изнася суров петрол през пристанището Янбу на Червено море, заобикаляйки Ормузкия проток.