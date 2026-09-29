Самолетните билети може да поскъпнат заради скъпия петрол

Н иските цени на самолетните билети може да се окажат все по-трудни за поддържане, ако петролът остане скъп. За това предупреди главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри.

По думите му търсенето на въздушен транспорт остава много силно именно защото авиокомпаниите досега са успявали да запазят билетите сравнително евтини.

„Това не може да продължи при сегашните нива на петрола“, предупреди О'Лиъри по време на конференция във Варшава.

Предупреждението идва на фона на петрол Брент около 107 долара за барел, като цените остават под натиск заради опасенията за доставките от Близкия изток.

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Натискът върху авиокомпаниите расте

Горивото е един от най-големите разходи за авиокомпаниите, затова продължително високите цени на петрола директно натоварват разходите им.

Самият О'Лиъри вече предупреди, че при задържане на високите цени самолетните билети в сектора като цяло ще поскъпват, макар Ryanair да не планира отделна горивна такса за пътниците.

Компанията очаква конкурентите ѝ да бъдат под по-силен натиск, ако не са успели да се защитят предварително срещу скъпото гориво чрез договори за фиксирани цени.

Търсенето обаче остава силно

Въпреки натиска от цените на петрола Ryanair продължава да разширява дейността си.

Компанията ще базира три допълнителни самолета на летище Варшава-Модлин, инвестиция на стойност около 300 млн. долара.

През зимния сезон авиокомпанията ще разполага общо с девет самолета на летището и ще обслужва 30 маршрута.

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Ryanair очаква броят на пътниците във Варшава-Модлин да се удвои до около 3,2 млн. души, което според компанията оправдава новата инвестиция.

Чакат и новите Boeing MAX 10

О'Лиъри коментира и доставките на Boeing MAX 10.

Ryanair все още очаква първите 15 самолета MAX 10 през пролетта на 2027 г., като надеждата на компанията е евентуално забавяне при сертифицирането да бъде „въпрос на дни, а не на седмици или месеци“.

За пътниците най-важният сигнал остава цената на горивото: ако петролът се задържи на сегашните високи нива, натискът върху цените на самолетните билети ще расте.