Инфлационният чек и коледните добавки: Кой ще ги получи и кога

О коло 550 хил. души и семейства могат да получат инфлационния чек и коледните добавки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

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Изплащането на инфлационния чек започва от 1 октомври. За получаването му не е необходимо хората да подават заявления или да представят допълнителни документи.

„Не изискваме никакви документи от хората. Никой не е необходимо да заявява каквото и да било, защото в системите ни съществува информация за тях“, обясни Ефремова.

По думите ѝ данните се проверяват автоматично, като правото на подкрепа се определя въз основа на наличната информация.

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Как се определя кой има право

Ефремова уточни, че получаването на пенсия около или под линията на бедност само по себе си не е достатъчно условие за получаване на инфлационния чек.

При преценката се вземат предвид и други доходи, както и цялостното имуществено състояние на лицето.

Така например човек с пенсия под или около линията на бедност може да има и други доходи, които да повлияят на правото му на помощ.

Министърът посочи, че всеки, който смята, че има право на социална подкрепа, може да подаде заявление в Агенцията за социално подпомагане.

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Кога ще бъдат изплатени коледните добавки

По отношение на коледната добавка Ефремова обясни, че сред целевите групи са пенсионерите, които имат право на помощи за отопление.

„Коледната добавка ще се изплаща през ноември, за да може да се встъпи в декември“, каза социалният министър.

Тя уточни, че получателите на инфлационния чек и коледната добавка не са напълно еднакви групи, но в голямата си част се припокриват.

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Без заявления и за двете плащания

И при двете мерки институциите разполагат с данни, които позволяват да бъде установено кои хора отговарят на определените условия.

Целта е подкрепата да бъде изплатена без допълнителна административна тежест за хората и без необходимост те да доказват обстоятелства, за които държавата вече разполага с информация.