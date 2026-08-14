Българската икономика расте два пъти по-бързо от ЕС, но износът отслабва

България остава сред по-бързо растящите икономики в ЕС, но последните данни показват различна динамика при силното вътрешно потребление и отслабващия износ.

Б ългарската икономика продължава да расте значително по-бързо от средното за Европейския съюз, но последните данни показват и няколко предупредителни сигнала. Ръстът на БВП постепенно се забавя, износът намалява, а вносът продължава да се увеличава.

Според последните експресни оценки на Националния статистически институт брутният вътрешен продукт на България нараства с 2,7% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо второто тримесечие на 2025 г. Спрямо първото тримесечие на 2026 г. увеличението е 0,6%.

Данните на Евростат поставят българския резултат доста над средното за ЕС. През второто тримесечие на 2026 г. икономиката на целия Европейски съюз нараства с 1,2% на годишна база, а тази на еврозоната - с 1%. Така ръстът в България е повече от два пъти по-висок от средния за ЕС.

България остава сред бързо растящите икономики в ЕС

Сред държавите, за които Евростат разполага с данни, по-висок годишен растеж от България през второто тримесечие на 2026 г. отчитат Словения - 4,8%, Литва - 3,8%, Полша - 3,7%, Кипър - 3,3%, и Швеция - 2,8%.

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България и Испания са с еднакъв ръст от 2,7%.

Сравнението показва, че страната остава сред по-бързо растящите икономики в ЕС, въпреки че темпът постепенно се забавя.

През първото тримесечие на 2026 г. БВП на България нарастваше с 2,9% на годишна база, а през четвъртото тримесечие на 2025 г. увеличението също беше 2,9%. През третото тримесечие на 2025 г. ръстът беше 3,1%.

Тоест няма обръщане на посоката - икономиката продължава да расте, но вече с малко по-ниска скорост.

ЕС ускорява, България леко забавя

Интересна е и противоположната динамика между България и останалата част от ЕС.

През първото тримесечие на 2026 г. икономиката на ЕС нарастваше само с 0,8% на годишна база, а през второто тримесечие растежът се ускорява до 1,2%.

В еврозоната ускорението е още по-видимо - от 0,5% през първото тримесечие на 2026 г. до 1% през второто тримесечие.

При България движението е обратно - от 2,9% до 2,7%.

Разликата все още е значителна в полза на страната ни, но постепенно се стеснява.

Какво всъщност движи българската икономика

Най-силните компоненти в последните данни на НСИ са потреблението и инвестициите. Крайното потребление нараства със 7,6% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. Само спрямо първото тримесечие на 2026 г. увеличението е 1,6%.

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Инвестициите също продължават да растат. Бруто образуването в основен капитал се увеличава с 8% на годишна база и с 1,8% спрямо първото тримесечие на 2026 г.

Това означава, че растежът в момента се поддържа основно от вътрешното търсене - разходите на домакинствата и държавата, както и от инвестиционната активност.

По текущи цени произведеният БВП през второто тримесечие на 2026 г. достига близо 29,7 млрд. евро, а брутната добавена стойност е около 25,7 млрд. евро.

Крайното потребление представлява близо 82% от БВП.

Голямата слабост остава износът

Докато вътрешното търсене е силно, външната търговия показва обратната тенденция.

През второто тримесечие на 2026 г. износът на стоки и услуги намалява с 2,8% спрямо второто тримесечие на 2025 г. В същото време вносът нараства с 6,9%.

Само едно тримесечие по-рано картината беше по-благоприятна. През първото тримесечие на 2026 г. износът все още отбелязваше слаб ръст, докато през второто вече преминава на отрицателна територия.

Това е важната слабост зад доброто общо число за БВП. Силното потребление подкрепя икономиката, но част от него се насочва към вносни стоки и услуги. Съответно не всяко похарчено допълнително евро остава като производство и доход в България.

Външнотърговското салдо през второто тримесечие на 2026 г. остава отрицателно.

Растежът е висок, но как се финансират държавните разходи

Новите данни за икономическия растеж излизат на фона на друг важен дебат - за размера на бюджетния дефицит. В Бюджет 2026 е заложен дефицит от 5,7% от БВП, значително над референтната стойност от 3%.

По време на посещение в Плевен премиерът Румен Радев защити решението на правителството да приеме по-висок дефицит.

„Поели сме риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората“, заяви той.

Коментарът беше направен във връзка с инвестициите във ВиК инфраструктурата и проблемите с водоснабдяването в Плевен и региона. Радев защити тезата, че стремежът към бюджетна дисциплина трябва да бъде балансиран с необходимостта държавата да финансира натрупани инфраструктурни и социални проблеми.

Той постави въпроса дали ограничаването на дефицита до 3% трябва да бъде постигнато за сметка на подобни разходи.

Тук идва важната връзка с данните за БВП

Силното държавно и частно потребление подпомага икономическия растеж. По-високите бюджетни разходи могат да добавят допълнително търсене в икономиката и да финансират инвестиции, които имат положителен ефект и в по-дълъг период.

Но има и другата страна.

Когато дефицитът е висок, държавата трябва да покрива разликата между приходи и разходи чрез нов дълг или други източници на финансиране. Ако допълнителните разходи водят до трайно по-висока производителност и икономически потенциал, ефектът е различен от ситуация, в която средствата отиват основно за текущо потребление. Затова размерът на дефицита сам по себе си не показва дали една фискална политика е добра или лоша. Важният въпрос е за какво се използват парите и какъв икономически ефект оставят след себе си.

България расте по-бързо от ЕС, но не всички показатели вървят в една посока

Ръстът на икономиката с 2,7% изглежда добър на фона на ЕС, където средното увеличение е 1,2%, а в еврозоната - 1%. Зад общото число обаче има по-силни и по-слаби компоненти.

Потреблението и инвестициите продължават да подкрепят БВП. В същото време износът намалява, а вносът расте, което ограничава приноса на външната търговия. На пазара на труда също има леко раздвижване - безработицата е 3,5% през второто тримесечие на 2026 г., при 3,2% през първото тримесечие, макар че остава малко под нивото от второто тримесечие на 2025 г.

Картината засега остава по-скоро положителна. България продължава да расте по-бързо от средното за ЕС, но все повече ще има значение откъде идва този растеж. Ако износът остане слаб, по-голямата тежест ще продължи да пада върху вътрешното потребление, инвестициите и публичните разходи.

Данните на НСИ за БВП през второто тримесечие на 2026 г. са експресни оценки и подлежат на последваща ревизия.