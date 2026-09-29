Майли оглави класацията за албуми на „Билборд“ за първи път от 13 години

М айли оглави класацията за албуми на „Билборд“ за първи път от повече от десетилетие, след като новият ѝ проект Bass Persuades дебютира на върха на чарта, съобщи сайтът на изданието.

Според данни на Luminate албумът е стартирал с 61 000 еквивалентни единици, генерирани в САЩ. Това е шестият албум на певицата, който достига първото място, и нейният 16-и проект в Топ 10. За последно Майли, която тогава бе по-известна с цялото си име Майли Сайръс, покори върха на класацията през 2013 г. с албума Bangerz.

Bass Persuades беше анонсиран на 1 септември и излезе на пазара на 18 септември. Пилотният сингъл, който носи и името на албума, бе представен на 3 септември и дебютира под номер 35 в класацията за сингли на „Билборд“ – „Хот 100“, превръщайки се в 24-тия хит на изпълнителката, достигнал Топ 40. Новият проект се появява малко повече от година след предишния ѝ студиен албум Something Beautiful, който дебютира и достигна четвърта позиция в „Билборд 200“ в средата на юни 2025 г.

Шестте ѝ албума под номер 1 и общо 16-те ѝ проекта в Топ 10 включват както песните ѝ, издадени под имената Майли (Miley) и Майли Сайръс (Miley Cyrus), така и саундтраците към сериала на Дисни „Хана Монтана“, където тя изпълняваше главната роля.

Майли е третият изпълнител през 2026 г., който се завръща на върха на класацията след пауза от поне 10 години, подобно на Бруно Марс и A$AP Rocky. Марс се завърна на върха в подредбата от 14 март с дебюта на албума си The Romantic – 13 години след като за последно беше на първо място с Unorthodox Jukebox през март 2013 г. От своя страна, A$AP Rocky дебютира под номер 1 в класацията от 31 януари с проекта Don’t Be Dumb – малко повече от 10 години и шест месеца след последния си албум At.Long.Last.A$AP през юни 2015 г.

Албумът на Ела Лангли Dandelion запазва втората си позиция в най-новата класация „Билборд 200“ с близо 61 000 еквивалентни единици. Райли Грийн влиза за пръв път в Топ 10 на „Билборд 200“, след като новият му проект That’s Just Me дебютира на трета позиция. Той стартира с 60 000 еквивалентни единици.

Трима изпълнители, чиито албуми оглавяваха класацията на „Билборд“, заемат следващите места. Албумът на Морган Уолън I’m the Problem запазва стабилно четвъртата си позиция с 58 000 еквивалентни единици. Проектът на Оливия Родриго – you seem pretty sad for a girl so in love, отстъпва с две места и пада от 3-то на 5-о място с 55 000 единици, а The Great Divide на Ноа Каан слиза с една позиция – от 5-о на 6-о място с 46 000 единици.

Певицата beabadoobee записва първия си проект в Топ 10, след като новият ѝ албум Pylon дебютира под номер 7 с 35 000 еквивалентни единици. Челната десетка на най-новата класация „Билборд 200“ се допълва от следните албуми: Westside Whimsy на Дженей Айко пада от 1-во на 8-о място през втората си седмица с отчетени 35 000 еквивалентни единици, Iceman на Дрейк се спуска от 6-о на 9-о място с близо 35 000 единици, а хитът Stick Season на Ноа Каан остава стабилно на 10-а позиция с 34 000 единици.