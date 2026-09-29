Свят

Изгонените от Тръмп медии поискаха федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом

На 18 септември Тръмп заяви, че забранява достъпа на CNN, MS NOW и Politico, като ги обвини в "публикуване на фалшиви новини"

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 12:05
Изгонените от Тръмп медии поискаха федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом
Източник: iStock Photos/Getty Images

А мериканските медии CNN, MS NOW и Politico поискаха от федерален съдия да издаде съдебна заповед, която да запази достъпа им до Белия дом, докато оспорват решението на президента Доналд Тръмп да им бъде ограничен достъпът заради публикации, които администрацията не одобрява, предаде Reuters.

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Медиите са поискали от съдията, който разглежда делото им във федералния съд във Вашингтон, да наложи предварителна съдебна забрана, която да блокира решението до окончателното произнасяне по случая.

  • Съдът вече блокира забраните временно

Федералният съдия Тимъти Кели вече издаде 14-дневна временна ограничителна заповед, с която блокира ограниченията за достъп на медиите. Той е преценил, че те вероятно нарушават правото им на справедливо правно отношение.

Въпреки съдебната заповед CNN съобщи в петък, че не ѝ е било позволено да пътува с Тръмп на борда на президентския самолет Air Force One по време на пътуването му до щата Тенеси през уикенда.

В документите, внесени от ищците, този случай е посочен като доказателство, че „Белият дом продължава да прилага забраната по непредвидим и непоследователен начин“.

Съдебната заповед, която временно запазва достъпа на медиите до Белия дом, изтича на 8 октомври.

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  • Какво твърдят медиите

В иска си от 21 септември CNN, MS NOW и Politico заявяват, че ограниченията, наложени от администрацията на Тръмп, представляват незаконна дискриминация заради изразените от тях позиции.

Според медиите действията нарушават Първата поправка на Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото и свободата на печата.

Министерството на правосъдието от своя страна заявява, че Тръмп законно е ограничил достъпа на медиите, след като е преценил, че техни публикации застрашават националната сигурност чрез разкриване на класифицирана информация.

  • Тръмп обвини медиите във „фалшиви новини“

В публикация в социалните мрежи от 18 септември Тръмп заяви, че забранява достъпа на медиите, като ги обвини в „публикуване на ФАЛШИВИ НОВИНИ“.

Той заяви още, че медиите „не би трябвало да могат постоянно да пишат или съобщават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ“.

През втория си мандат Тръмп често влиза в конфликт с медии. Той е завел дела срещу няколко медии, сред които американските The New York Times и The Wall Street Journal и британската BBC, по обвинения в клевета.

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  • Какво следва

Администрацията на Тръмп има срок до петък да отговори на искането, внесено от медиите, съобщи CNN в изявление.

След това съдът ще трябва да прецени дали да удължи временната защита на достъпа до Белия дом, докато продължава делото.

Редактор: Василена Василева
Източник: Денис Киров, БТА    
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