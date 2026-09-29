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Брад Пит загуби още едно дете: Съдът одобри промяната на името на Захара Джоли

Близки до актьора описват ситуацията като „истинска трагедия“, докато 62-годишната звезда практически е загубил всякакъв контакт с порасналите си наследници

29 септември 2026, 12:23
Брад Пит загуби още едно дете: Съдът одобри промяната на името на Захара Джоли
Източник: Getty Images

21-годишната Захара последва братята и сестрите си, като премахна фамилията Пит от документите си след решение на съда в Калифорния, пише People.

Семейната война между Брад Пит и Анджелина Джоли достигна до нов етап. На съдебно изслушване в Калифорния 21-годишната дъщеря на бившата холивудска двойка - Захара, официално смени фамилното си име и вече се казва единствено Захара Марли Джоли.

Според съдебните документи съдията е одобрил молбата ѝ без никакви възражения. Подадените документи показват, че Захара е поискала премахването на „Пит“ още през пролетта, а през юли официално публично оповести намерението си съгласно законите на щата Калифорния.

Верижна реакция сред децата на Анджелина и Брад

Захара не е единствената, която заличава баща си от личните си документи:

  • Мадокс (25 г.): Подаде молба да премахне бащиното си име, като съдът официално одобри промяната му на „Мадокс Чиван Джоли“. Символично решението бе финализирано точно 10 години след скандалния инцидент в частния самолет от 2016 г., който постави началото на развода между Пит и Джоли.
  • Шайло (20 г.): Още през 2024 г., веднага след като навърши пълнолетие, Шайло първа подаде съдебни документи, за да се откаже от фамилията Пит.
  • Вивиан (18 г.): Най-малката дъщеря, която навърши 18 години през изминалия юли, също задейства процедура за официално премахване на бащиното си име. Очаква се нейното съдебно изслушване да се проведе на 2 ноември.

„Трагедия за един баща“

Близък до 62-годишния актьор от „Боен клуб“ разкрива, че Брад Пит практически няма никакъв контакт с вече порасналите си деца. Източникът описва ситуацията като „истинска трагедия“ и резултат от продължителна кампания за отдалечаване на децата от баща им след развода.

В същото време 51-годишната Анджелина Джоли поддържа изключително близки отношения с всичките си шест деца и ги подкрепя в самостоятелните им решения. Захара за първи път загатна за отказа си от баща си още по време на дипломирането си в колежа „Спелман“, където се представи публично единствено като Захара Марли Джоли.

Източник: People    
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