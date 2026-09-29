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770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.

Тази година за първи път държавата осигурява и безплатна противогрипна имунизация за деца

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 13:02
770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.
Източник: iStock Photos/Getty Images

О бщо 770 000 дози ваксини срещу сезонния грип се очаква да бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г. Данните са на Изпълнителната агенция по лекарствата и са предоставени от Министерството на здравеопазването.

Тази година за първи път държавата осигурява и безплатна противогрипна имунизация за деца.

Безплатна назална ваксина срещу грип за деца от 1 октомври

  • Кои деца могат да получат безплатна ваксина

Новата Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип за периода 2026–2030 г. обхваща децата от 6-месечна възраст до навършването на 7 години.

В програмата са включени и деца с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 години.

Поставянето на ваксината е по желание на родителите.

По програмата е предвидено всяка година да бъдат осигурявани 135 138 дози. Целта е да бъдат обхванати до 17% от децата на възраст от 6 месеца до 7 години, както и 10 000 деца с хронични заболявания.

Договорените до момента количества обаче са по-малки от заложените в програмата.

По данни на Националната здравноосигурителна каса са сключени договори за доставка на 50 790 инжекционни и 47 504 назални противогрипни ваксини.

Децата до 17-годишна възраст ще имат право на безплатни ваксини срещу грип

  • Кой определя дали детето ще бъде ваксинирано

От Министерството на здравеопазването уточняват, че няма предварително определен критерий, по който да се подбират децата.

Решението се взема от личния лекар за всеки конкретен случай, като се отчитат здравословното състояние и медицинските показания.

  • Какви са количествата за възрастните

Безплатни противогрипни ваксини са предвидени и за хората на 65 и повече години.

За тази възрастова група са договорени 490 000 дози, като целта е ваксинацията да обхване до 35% от хората на тази възраст.

Допълнително ще бъдат доставени 50 000 дози ваксина с повишено антигенно съдържание, предназначена за хората на 75 и повече години.

Безплатни ваксини срещу грип за деца: Какво предвижда предложението на МЗ

  • Ваксини за свободния пазар

За гражданите, които не попадат в програмите за безплатна имунизация, но желаят да се ваксинират срещу сезонния грип, са осигурени над 180 000 дози за свободния пазар.

Имунизацията срещу сезонния грип остава по желание, като изборът на ваксина и начинът на приложение зависят от възрастта, здравословното състояние и медицинските показания.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Десислава Пеева    
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