Близо 29% от българите са в риск от бедност, при децата делът е още по-висок

Б лизо 29% от населението на България е изложено на риск от бедност, а при децата делът е още по-висок - приблизително всяко трето дете се намира в такава ситуация.

Нов кодекс за социалните помощи: Какво се променя и какви мерки обсъжда държавата

Данните посочи председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на обществена консултация в Министерския съвет, посветена на бъдещето на системата за социална подкрепа.

„Все още всяко трето дете в България е в риск от бедност, а близо 29% от хората живеят в риск от бедност“, заяви Русинова.

Повече средства, но проблемът остава

Според Русинова високият дял на хората в риск показва, че увеличаването на средствата за социални плащания само по себе си не е достатъчно.

През последните години ресурсът по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и различните форми на социално подпомагане е нараснал значително. Въпреки това проблемът с бедността остава.

По думите на Русинова е необходимо да се обсъди по-дълбока промяна в системата, вместо периодично да се коригират отделни плащания, сред които семейните помощи за деца или помощите за отопление.

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Над 60 мерки в множество закони

Друг проблем е сложността на действащата система. По думите на Русинова в България съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане и подкрепа.

Те са разпределени в множество нормативни актове. По време на дискусията са били посочени девет основни закона, които уреждат системата, докато представители на Агенцията за социално подпомагане са идентифицирали близо 25 закона, имащи отношение към социалната подкрепа.

Честите промени в нормативната уредба през годините допълнително усложняват прилагането на правилата.

Според Русинова това понякога създава затруднения дори за служителите в социалните служби и местната власт, а последиците в крайна сметка се усещат от хората, които трябва да получат подкрепа.

Идеята за нов подход

На фона на тези проблеми по време на консултацията беше обсъдена и идеята за създаване на „Кодекс за социална подкрепа“, който да обедини и подреди действащите правила за социалните помощи и услуги.

Целта е системата да стане по-разбираема и достъпна, като се въведе и по-индивидуален подход при определянето на необходимата подкрепа.

Предложението е част от по-широка дискусия за промени в социалната система, която включва представители на правителството, работодателите, синдикатите и граждански организации.