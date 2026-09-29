Поръчките от Shein и Temu поскъпват с нова такса

П оръчките от платформи като Shein и Temu може да станат още по-скъпи. Европейският съюз подготвя нова такса за обработка на малките пратки от държави извън ЕС, която трябва да започне да се прилага най-късно от 1 ноември.

В официалното предложение на Европейската комисия фигурира размер от 2 евро, но окончателната сума трябва да бъде определена с делегиран акт.

След митото от 3 евро идва и нова такса за малките онлайн поръчки

Новото плащане ще бъде отделно от митото от 3 евро, което вече се събира за стоки в пратки на стойност до 150 евро.

Как работи митото от 3 евро

От 1 юли за малките пратки от държави извън ЕС се прилага фиксирано мито от 3 евро за всяка различна тарифна категория в пратката.

Това е важно, защото сумата не се определя просто от броя на купените артикули.

Ако в поръчката има няколко еднакви продукта, попадащи в една тарифна категория, митото е едно. Но ако има тениска, зарядно и книга, които попадат в различни категории, таксуването се прави отделно за всяка от тях.

Така при три различни категории митото може да достигне 9 евро.

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Още 2 евро за обработка

Новата такса трябва да покрива част от разходите на митническите власти за обработка и контрол на огромния брой малки пратки, които ежедневно влизат в ЕС.

Ако бъде запазен предложеният размер, при една тарифна категория общото доплащане може да достигне 5 евро - 3 евро мито плюс 2 евро такса за обработка.

При три различни категории сумата би могла да стане 15 евро, преди ДДС и други евентуални разходи.

Това означава, че евтина поръчка с няколко различни вида стоки може да се оскъпи осезаемо още преди да стигне до купувача.

Защо ЕС затяга правилата

Причината е огромният ръст на евтините покупки от онлайн платформи извън Европейския съюз.

През 2025 г. в ЕС са внесени около 5,9 млрд. артикула с ниска стойност, приблизително четири пъти повече в сравнение с 2022 г.

Голяма част от този поток идва от Китай и е свързан именно с бързото разрастване на платформи като Shein и Temu.

Според европейските институции огромният брой малки пратки натоварва митническите служби, затруднява проверките за безопасност на продуктите и поставя европейските търговци в по-неблагоприятна конкурентна позиция.

Затова ЕС постепенно премахва облекченията за евтините пратки и затяга контрола върху електронната търговия от страни извън Съюза.

За потребителите резултатът е прост - много евтините поръчки от платформи извън ЕС вече няма да излизат толкова евтино, колкото преди.