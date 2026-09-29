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Мистерията със сър Ранулф Файнс: Защо семейството му няма достъп до него

Твърди се, че 82-годишният сър Ранулф е бил настаняван в няколко старчески дома под чужди имена след семеен раздор, включващ втората му съпруга Луиз Милингтън-Коутс

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 септември 2026, 11:57
Мистерията със сър Ранулф Файнс: Защо семейството му няма достъп до него
Сър Ранулф Файнс през 2022 г.   
Източник: GettyImages

С емейството и приятелите на прочутия британски изследовател сър Ранулф Файнс заявиха, че от месеци не са успели да го посетят или да се свържат с него.

Неговата бивша балдъза заяви пред BBC, че не знае къде се намира той и че никой не е успял да го види.

Твърди се, че 82-годишният сър Ранулф е бил настаняван в няколко старчески дома под чужди имена след семеен раздор, включващ втората му съпруга Луиз Милингтън-Коутс.

Луиз Милингтън-Коутс не отговори веднага на твърденията или на молбата на BBC за коментар.

От полицията в Чешир заявиха, че са запознати с опасенията относно сър Ранулф и са уверени, че той живее в подходяща среда с необходимите грижи. Оттам допълниха, че няма „непосредствени опасения за безопасността му“.

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Сър Ранулф не е виждан на обществени места от близо две години, само няколко месеца след като разкри, че е диагностициран с болестта на Паркинсон.

Той е първият човек, достигнал както Северния, така и Южния полюс по суша в началото на 80-те години на миналия век, и е описан от Книгата за рекорди на Гинес като „най-великия жив изследовател в света“.

Доведеният син на сър Ранулф, Алекс Милингтън-Коутс, заяви, че иска пълномощното да бъде „отнето от собствената му майка“ и предадено в ръцете на хора, които „мислят изцяло за неговия най-добър интерес“. „Той не е човек, който се изолира, затова да го виждаме изолиран сега е много болезнено“, каза той.

Миналата седмица той стартира кампания за групово финансиране за правни такси, за да „открие и защити“ изследователя. Той написа, че кампанията за събиране на средства е създадена в резултат на „нашите опасения и отчаяние“, след като са опитали „множество начини“ да открият доведения му баща.

Арабела Пепър, по-малката сестра на починалата първа съпруга на сър Ранулф -Джини, заяви пред BBC Newsnight, че не е успяла да види бившия си зет повече от година.

„Всички негови приятели и роднини искат да го видят, да му донесат шоколада, който обича и да го развеселят, но не знаем къде е, той не е наблизо, нямаме достъп до него - това е, което ни притеснява“, каза тя.

Тя твърди, че е успяла да го види едва през юли 2025 г., след като се е регистрирала като посетител в дом за възрастни хора, където са ѝ казали, че той пребивава.

„Първото нещо, което му казах, освен обичайните поздрави, беше, че всички се притесняват за него, търсят го и копнеят да го видят. Облекчението на лицето му беше повече от видно и той каза: Изпрати съобщение на всички, изпрати им моята любов, кажи им, че ги обичам и че нямам търпение да ги видя“, каза Пепър пред BBC.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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