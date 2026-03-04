Заради конфликта с Иран: Европейските борси се сринаха, Уолстрийт също е на червено

За първи път от 2021 г. насам: Курсът на еврото се повиши до 1,20 долара

Е вропейските фондови пазари отчетоха резки спадове днес на фона на ескалацията на конфликта с Иран, като инвеститорите насочиха вниманието си към риска за енергийните доставки и възможните последици за инфлацията и лихвените проценти, предава ДПА.

Военните действия се възприемат като политическа ескалация, но за финансовите пазари те представляват преди всичко енергийно събитие, коментира Бийт Тома от „Фиш асет мениджмънт“ (Fisch Asset Management). По думите му ключово значение има Ормузкият проток, през който преминава значителна част от глобалния поток на петрол и втечнен природен газ. Ако морският път остане блокиран за по-дълго, съществува риск не само от скок в цените на петрола, но и от шок при газа и втечнения природен газ, което би имало по-силно отражение върху инфлационните очаквания в Европа.

Най-голям дневен спад от април 2025 г. за EuroStoxx 50

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 3,59 на сто до 5771,73 пункта, достигайки нивата от края на миналата година и отчитайки най-голямата дневна загуба от април миналата година. От началото на седмицата спадът достига около 6 на сто, като напълно заличава ръста от първите месеци на годината.

Германският DAX приключи с понижение от 3,44 на сто до 23 790,65 пункта, като спадът доведе до преминаване под 100- и 200-дневните средни стойности. Индексът на средните компании MDAX също отстъпи с 3,44 на сто до 29 801,02 пункта.

Британският FTSE 100 загуби 2,75 на сто до 10 484,13 пункта, а швейцарският SMI се понижи с 3,10 на сто до 13 404,93 пункта. Австрийският ATX приключи с понижение от 3,55 на сто до 5433,81 пункта.

Фокус върху Ормузкия проток и енергийните доставки

„В момента капиталовите пазари са фокусирани върху риска от ескалация и сигурността на енергийните доставки, особено през Ормузкия проток“, посочи Ан-Катрин Петерсен от „БлекРок“ (BlackRock).

Покачващите се цени на петрола и природния газ засилват опасенията за икономиката и инфлацията. Според Крис Иго от „Би Ен Пи Париба асет мениджмънт“ (BNP Paribas Asset Management) решаващо за пазарните настроения ще бъде доколко конфликтът ще се разшири, колко дълго ще продължи и как ще реагират останалите големи сили.

Цената на петрола сорт „Брент“ достигна 84,37 долара за барел, което е с над 8 на сто повече спрямо предходния ден и с над 11 долара над нивото отпреди началото на конфликта. В края на европейската сесия цената бе приблизително с 14 на сто по-висока спрямо нивото преди уикенда. Още по-силен бе ръстът при природния газ в Европа.

Срив на глобалните пазари

Натиск върху „сигурните убежища“

Дори традиционните сигурни активи, като държавните облигации и благородните метали, бяха под натиск. Инвеститорите се опасяват, че скъпата енергия може да ограничи възможностите на централните банки за понижаване на лихвените проценти.

Загуби в отделни сектори

На Виенската борса всички компании от индекса ATX приключиха на червено. Най-силен спад отчетоха акциите на „А Те унд Ес“ (AT&S) с понижение от 9,1 на сто. Книжата на „Фьосталпине“ (voestalpine) и „Ленцинг“ (Lenzing) загубиха съответно 7,6 и 6,8 на сто.

Акциите на „Уникa“ (UNIQA) се понижиха с 5,1 на сто, а швейцарската „Цюрих“ (Zurich) – с 6,8 на сто след увеличение на капитала за финансиране на придобиване.

Книжата на О Ем Ви (OMV) се понижиха по-умерено – с 1,5 на сто, подкрепени от ръста в цените на петрола и газа.

Акциите на „Ерсте груп“ (Erste Group) загубиха 3,1 на сто до 95,95 евро въпреки повишени ценови цели от анализатори от „Барклейс“ (Barclays) и ревизирани прогнози от „Баадер банк“ (Baader Bank).

Извън основния индекс акциите на „Палфингер“ (Palfinger) се понижиха с 3,7 на сто след публикуване на годишните резултати. Компанията отчете приходи от 2,36 млрд. евро и печалба от 97 млн. евро за изминалата година.

Какво е Ормузкият проток и защо е толкова важен

И швейцарските пазари – на червено

И швейцарският пазар на акции приключи деня с отчетливи загуби на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Водещият швейцарски индекс SMI се понижи с 3,1 на сто до 13 405 пункта. От 20-те компании в състава на индекса 19 отчетоха спад. Единственото изключение беше „Кюне + Нагел“ (Kühne + Nagel), чиито акции поскъпнаха с 0,4 на сто. Обемът на търговията достигна 34,85 млн. акции спрямо 29,31 млн. в предходната сесия.

Застрахователите - сред най-губещите

Най-силен спад сред компонентите на SMI отчетоха книжата на „Цюрих иншурънс“ (Zurich Insurance), които поевтиняха с 6,7 на сто. Компанията наскоро осъществи увеличение на капитала за финансиране на придобиването на британския специализиран застраховател „Бизли“ (Beazley).

Акциите на „Суис лайф“ (Swiss Life) и „Суис ре“ (Swiss Re) също бяха под натиск и се понижиха съответно с 4,7 и 4,1 на сто.

Срив на глобалните пазари

Дефанзивните компании с по-умерени загуби

Книжата на „Суиском“ (Swisscom), разглеждани като по-дефанзивни, се понижиха едва с 0,2 на сто. Със същия процент отстъпиха и акциите на „Лоджитек“ (Logitech), които вече бяха под натиск през последните седмици заради опасения, свързани с развитието на изкуствения интелект.

„Кюне + Нагел“ (Kühne + Nagel) се противопостави на негативната тенденция. Пазарните участници оценяват, че логистичната компания би могла да се възползва от повишените транспортни разходи, ако Ормузкият проток остане затруднен за по-дълъг период, а корабните оператори бъдат принудени да използват обходни маршрути.

Пазарите на Уолстрийт също отчитат спадове

Основните индекси на Уолстрийт се търгуват със значителни понижения, след като инвеститорите реагираха на нарастващите опасения за икономиката на САЩ на фона на по-високите цени на петрола и разходите по заемите.

Индексът Dow Jones Industrial Average губи 722 пункта, или 1,5 на сто, като в най-ниската си точка за сесията досега спадът достигна 1277,93 пункта. S&P 500 се понижава с близо 1,4 на сто, а Nasdaq Composite отстъпва с 1,4 на сто. В хода на търговията S&P 500 отчете спад от 2,5 на сто, а Nasdaq – около 2,7 на сто спрямо предходното затваряне.

Всички сектори в рамките на S&P 500 са на отрицателна територия. Единствено енергийният сектор се представя относително по-устойчиво, докато останалите са с понижения от над 1 на сто.

Най-силно засегнати бяха секторите на суровините, промишлеността и потребителските стоки. Пазарните участници изразяват опасения, че по-високите цени на петрола, съчетани с по-скъпото финансиране, могат да окажат допълнителен натиск върху икономическата активност в Съединените щати.