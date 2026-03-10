САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

С АЩ обмислят възможността за намаляване или премахване на санкции за руския петрол.

Обсъждани са целеви мерки като разрешаване на отделни държави да закупуват руски петрол без риск от вторични санкции, предава "Ройтерс".

Възможните облекчения са свързани с опитите да се спре рязкото покачване на световните цени на енергийните ресурси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация е готова временно да отмени част от санкциите по отношение на някои страни, докато ситуацията на петролния пазар не се стабилизира.

Това решение се свързва с войната в Близкия изток и блокирането от Иран на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол.

"Ние също така може да отменим някои санкции, свързани с петрола, за да понижим цените... А после, кой знае, може би няма да се наложи да ги въвеждаме отново – защото ще бъде толкова спокойно", обяви Тръмп на пресконференция, без да уточнява дали става въпрос за Русия.