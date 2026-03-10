Свят

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция

10 март 2026, 17:53
Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

С ъединените щати са предложили нов кръг преговори между Украйна и Русия за прекратяване на войната, който може да се проведе още следващата седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Разговорите ще бъдат проведени с посредничеството на Вашингтон и са насочени към намиране на решение на конфликта, който продължава вече четири години.

„Това беше предложено от американската страна, но честно казано ще видим какво ще се случи в Близкия изток“, заяви Зеленски. Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция.

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Зеленски е разговарял с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е предложил Турция да бъде домакин на евентуалните преговори, съобщиха от Киев.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна
Последвайте ни
България започва преговори с Турция за договора с

България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Нова вълна масирани удари на Иран в Близкия изток

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

Въоръжена атака срещу дипломатическа мисия на САЩ в Канада

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

САЩ обмислят премахване на санкциите срещу Русия за петрола

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 2 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България разполага с над 1 млн. тона петролни запаси

България Преди 2 часа

Страната е длъжна да поддържа запаси за минимум 90 дни

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Кой ще свали куртката си завинаги?

Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

Нейнски: Проведохме най-мащабната до този момент операция по евакуация на български граждани

България Преди 3 часа

Тя посочи, че в усилията си за евакуация България е получила помощ от Австрия, Съединените щати, Турция, Португалия и Унгария

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

От рап сцената до властта: Кой е Балендра Шах – следващият министър-председател на Непал?

Свят Преди 4 часа

Шах е на прага да стане най-младият министър-председател в историята на Непал, след като неговата партия постигна съкрушителна победа на изборите миналата седмица

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

Гюров благодари на Мицотакис за отбраната на българското небе

България Преди 4 часа

Гюров: В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности

Кимбъл Мъск

Разкриха класацията на най-богатите хора в света – броят на милиардерите расте

Свят Преди 4 часа

Броят на свръхбогатите е скочил до рекордните 3 428 души, като Илон Мъск запазва челната позиция според данните на списание Forbes.

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

Задържаха иранки с фалшиви паспорти на „Капитан Андреево“

България Преди 4 часа

Те са обвинени и за незаконно преминаване през границата

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

СЗО: „Черен дъжд“ в Иран - опасен за живота, въздухът е отровен

Свят Преди 4 часа

След атаките срещу енергийните обекти: Киселинни валежи, наситени с петрол, застрашават дихателните пътища на милиони в Техеран

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Pussycat Dolls се събират отново, тръгват на турне

Любопитно Преди 4 часа

Pussycat Dolls се завръщат за световно турне след 16-годишна пауза и съдебни битки. Никол Шерцингер официално потвърди участието си, а нов уебсайт "pcdforever" вече загатна за голямото събитие, което феновете очакват от години

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Провали ли войната с Иран ваканцията ви? 6 алтернативи на Близкия изток, които са безопасни

Любопитно Преди 4 часа

Тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да се развива, правителствата по света актуализират своите съвети за пътуване до много страни в региона

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

Бус помете две деца на 11 г. на пешеходна пътека в Лом

България Преди 4 часа

Двете деца са откарани незабавно в болницата

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

КЗК видя сериозни проблеми в млечния сектор

България Преди 4 часа

Българските потребители плащат едни от най-високите цени на млечни продукти в Европа

Снимката е илюстративна

600-килограмов сателит на НАСА пада на Земята до часове, учените не знаят къде ще удари

Свят Преди 5 часа

След 14 години в Космоса, Van Allen Probe A се превърна в 600-килограмов снаряд. Магнитните бури на Слънцето промениха траекторията му и съдбата му ще се реши тази вечер

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

„Възраждане“ иска вдигане на санкциите срещу Русия, или сваляне на акциза на горивата

България Преди 5 часа

Костадинов: Няма нищо по-естествено и нищо по-нормално от това да позволим отново вноса на руски петрол

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Сваляне на килограми след 40 г.: Защо става по-трудно и какво помага

Любопитно Преди 5 часа

Отслабването в тази възраст има своите специфични предизвикателства. Според изследване периодът между 40 и 49 години е вторият по честота, когато хората наддават на тегло

Протест на служители на градския транспорт в Русе

Протест на служители на градския транспорт в Русе

България Преди 5 часа

Първоначалният им план за демонстрациите обаче беше осуетен

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Ролята на пътната инфраструктура за развитието на съвременните градове

sinoptik.bg
1

Бейби бум в Бургаския зоопарк

sinoptik.bg

“Молец” тръгват на турне, ще пеят под открито небе

Edna.bg

5 начина да се справим със сухата кожа

Edna.bg

Шампион на България се завръща в украинския футбол

Gong.bg

Героите на кръга (25 кръг, 10.03.2026)

Gong.bg

Неизвестни стреляха по американското консулство в Торонто (СНИМКИ)

Nova.bg

Военноморските сили на САЩ ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток

Nova.bg