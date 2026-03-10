Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

С ъединените щати са предложили нов кръг преговори между Украйна и Русия за прекратяване на войната, който може да се проведе още следващата седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Разговорите ще бъдат проведени с посредничеството на Вашингтон и са насочени към намиране на решение на конфликта, който продължава вече четири години.

„Това беше предложено от американската страна, но честно казано ще видим какво ще се случи в Близкия изток“, заяви Зеленски. Срещата може да се състои в Швейцария или в Турция.

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Зеленски е разговарял с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който е предложил Турция да бъде домакин на евентуалните преговори, съобщиха от Киев.